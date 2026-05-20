Chàng trai Việt lùi vé máy bay 1 tháng để tán đổ mẫu ảnh Nga

Nhờ mạng xã hội, Sơn gặp được Elen, cô gái Nga làm mẫu ảnh tại Việt Nam. Hợp nhau từ những cuộc trò chuyện đầu tiên, cặp đôi nên duyên vợ chồng chỉ sau 6 tháng hẹn hò.

Năm 2018, Kiều Phạm Sơn (sinh năm 1993), từ Ukraine, nơi anh sinh sống và làm việc, trở về Việt Nam chơi vài tháng. Trong một lần lướt mạng xã hội, Sơn tình cờ nhìn thấy hình ảnh một cô gái Nga xinh xắn, dễ thương tên Elen (sinh năm 1997). Biết tiếng Nga, anh chủ động nhắn tin làm quen. 3 tuần sau, Elen mới hồi đáp.

Qua những cuộc trò chuyện, Sơn biết Elen đã sống và làm việc tại Việt Nam được khoảng 3 năm với công việc mẫu ảnh. Dù có cảm giác đặc biệt với cô gái này, thời điểm đó anh chưa nghĩ đến chuyện yêu đương bởi phần lớn thời gian sống ở Ukraine và cũng ít khi về Việt Nam.

Sau vài ngày nhắn tin, Sơn dần cảm nhận được sự đáng yêu, năng động và gần gũi của Elen. Anh chủ động hẹn gặp để cả hai trò chuyện thêm về cuộc sống, công việc và những điều thường ngày.

"Khi tôi và Elen gặp nhau cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện yêu đương, đơn giản chỉ là bạn thôi", Sơn chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sau lần Sơn lùi vé máy bay để ở lại với mình, Elen rung động bởi sự chân thành đó.

Quán ăn đầu tiên Sơn đưa Elen tới là một quán bún chả. Sau đó, cả hai thường xuyên đi chơi cùng nhau như những người bạn. Chỉ khoảng một tháng sau, Sơn nhận ra đây là cô gái anh muốn cưới làm vợ.

Tuy nhiên, đúng lúc tình cảm vừa chớm nở thì Sơn phải quay lại Ukraine. Không muốn rời xa Elen quá sớm, anh quyết định đổi vé máy bay, ở lại Việt Nam thêm một tháng để ở cạnh cô.

Sau khi trở về Ukraine, Sơn ngỏ ý muốn Elen sang sống cùng mình. Khi hết hợp đồng làm việc tại Việt Nam, cô quyết định nghỉ việc, mua vé một chiều để sang Ukraine.

"Elen bỏ hết công việc, mua vé một chiều rồi sang ở với tôi", Sơn kể.

6 tháng sau, cặp đôi lên kế hoạch kết hôn. Ban đầu, bố mẹ Sơn không ủng hộ cuộc hôn nhân này vì muốn con trai lấy vợ Việt và sau này trở về Việt Nam sinh sống. Tuy nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc, bố mẹ anh dần có thiện cảm với Elen. Theo Sơn, vợ anh là người lễ phép, chăm chỉ, tốt bụng và đặc biệt rất yêu Việt Nam nên không tạo cảm giác xa cách với gia đình chồng.

Về phía mình, Sơn luôn tôn trọng quyết định của vợ. Sau này, chính Elen lại là người thích cuộc sống tại Việt Nam hơn nên cả hai quyết định chuyển về Hà Nội sinh sống.

Đến nay, sau 8 năm bên nhau, Sơn cho rằng điều quan trọng nhất giúp cuộc hôn nhân của họ bền vững là việc luôn trò chuyện với nhau mỗi ngày.

"Tôi với Elen có thể nói chuyện với nhau cả ngày về mọi lĩnh vực. Elen không chỉ là vợ mà còn là bạn thân nhất của tôi. Tôi rất trân trọng và biết ơn cô ấy", Sơn trải lòng.

Cặp đôi đã có 8 năm hạnh phúc bên nhau.

Với Sơn, hạnh phúc hôn nhân không nằm ở những bí quyết phức tạp mà ở việc luôn chủ động giao tiếp, kể cả lúc vui hay buồn.

"Khi thấy vợ buồn thì an ủi, khi thấy vợ vui cũng chia sẻ. Hai vợ chồng luôn cần kết nối với nhau", Sơn tâm sự.

Anh cho rằng nếu vợ chồng sống với nhau nhiều năm nhưng ăn cơm mà không nói với nhau câu nào thì đó là dấu hiệu mối quan hệ đang có vấn đề và cần thay đổi.

Sơn cũng có quan điểm riêng về sự tự tin của đàn ông khi đi cạnh người phụ nữ mình yêu.

"Ở Nga có câu: ‘Người làm vườn giỏi thì hoa luôn nở đẹp’. Vợ đẹp hay không cũng có một phần lớn do chồng. Tôi luôn tâm niệm điều đó, chăm sóc, yêu thương vợ thật nhiều", anh nói.

Sau 8 năm gắn bó, điều khiến Sơn hạnh phúc nhất là tình yêu của cả hai chưa bao giờ trở nên nhạt nhòa, bởi họ luôn coi nhau là người có thể sẻ chia mọi điều trong cuộc sống.