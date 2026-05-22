AI gây sốc khi giải bài toán khiến cả thế giới 'bó tay' suốt 80 năm

Sau gần 80 năm khiến giới toán học đau đầu, một bài toán nổi tiếng vừa được OpenAI giải thành công, khiến nhiều chuyên gia kinh ngạc.

Giới toán học sửng sốt vì AI tìm ra lời giải sau 80 năm.

OpenAI vừa công bố một bước tiến gây chú ý trong lĩnh vực toán học khi cho biết mô hình AI của hãng đã giải được một bài toán hình học nổi tiếng tồn tại suốt gần 80 năm mà nhiều nhà toán học hàng đầu thế giới vẫn chưa tìm ra lời giải hoàn chỉnh.

Theo nghiên cứu được công bố hôm 21/5, mô hình AI của OpenAI đã xử lý được "bài toán khoảng cách đơn vị trên mặt phẳng" - vấn đề do nhà toán học huyền thoại người Hungary Paul Erdős đưa ra từ năm 1946, theo The New York Post.

Thoạt nhìn, bài toán có vẻ đơn giản: Trên một mặt phẳng chứa nhiều điểm, có thể tạo ra bao nhiêu cặp điểm cách nhau cùng một khoảng cách?

Trong nhiều thập kỷ, các nhà toán học liên tục tìm cách chứng minh hoặc bác bỏ những giả thuyết liên quan đến bài toán này nhưng chưa đạt kết quả rõ ràng. OpenAI cho biết mô hình của họ không chỉ bác bỏ được một giả thuyết cũ mà còn đề xuất một cách sắp xếp hoàn toàn mới.

Ông Arul Shankar, một trong những chuyên gia tham gia đánh giá nghiên cứu, cho rằng kết quả này cho thấy AI không còn chỉ là công cụ hỗ trợ tính toán.

Theo ông, nghiên cứu chứng minh rằng các mô hình AI hiện nay "có thể tạo ra những ý tưởng độc đáo và thông minh, sau đó phát triển chúng thành kết quả hoàn chỉnh".

Một giáo sư khác của Đại học Toronto (Mỹ) là Jacob Tsimerman cũng bày tỏ sự bất ngờ với kết quả trên. Ông cho biết bản thân từng thử giải bài toán này nhưng không thành công.

Ông nhận xét rằng cấu trúc lời giải "rất khó hình dung", kể cả với những người đã hiểu vấn đề đang diễn ra như thế nào.

Trong thời gian qua, OpenAI liên tục quảng bá khả năng của AI trong việc hỗ trợ giải các bài toán khó, đặc biệt là những giả thuyết tồn tại hàng chục năm mà con người cho rằng quá phức tạp để tiếp cận.

AI của OpenAI giải bài toán khiến nhân loại bó tay gần 80 năm.

Thông tin mới xuất hiện chỉ vài ngày sau khi OpenAI tiết lộ ChatGPT đã góp phần giúp giải một bài toán lâu năm khác trong lĩnh vực toán học.

Người đưa ra giả thuyết này là nhà toán học người Pháp Michel Talagrand. Từ năm 1995, ông cho rằng trong một không gian có vô số chiều và vô số điểm phân tán hỗn loạn, vẫn có thể xuất hiện những hình dạng đơn giản, có quy luật.

Giả thuyết này được gọi là "giả thuyết convexity". Tuy nhiên, chính Talagrand cũng từng nghi ngờ ý tưởng của mình. Ông mô tả đây giống như một "phát súng trong bóng tối" và nói rằng nếu giả thuyết là thật thì đó sẽ là một phép màu.

Trong nhiều năm, Talagrand treo thưởng 2.000 USD (52,7 triệu đồng) cho bất kỳ ai có thể chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết, nhưng không ai thành công.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi hai nhà toán học Antoine Song và Dongming Hu sử dụng ChatGPT để diễn giải lại bài toán và kiểm tra giả thuyết của Talagrand.

Sau đó, họ tiếp tục hợp tác với nhà toán học Stefan Tudose để hoàn thiện phần chứng minh cuối cùng. Dù vậy, nhóm nghiên cứu quyết định không đưa ChatGPT vào danh sách đồng tác giả do vẫn còn nhiều tranh cãi về cách các mô hình ngôn ngữ "suy nghĩ" và đưa ra kết luận.

Khi tận mắt thấy giả thuyết của mình được chứng minh là đúng, Talagrand gọi đây là "kết quả phi thường nhất trong cả cuộc đời" của ông.