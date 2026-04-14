Cú lừa từ 'hot girl thể hình' náo loạn TikTok

Video giảm cân ngoạn mục, lột xác khó tin của các huấn luyện viên do AI tạo ra hút hàng triệu lượt xem trên TikTok, dấy lên lo ngại về xây dựng niềm tin và dẫn dắt hành vi tiêu dùng.

Aitana Lopez là KOL thể hình ảo với hơn 392.000 theo dõi. Ảnh: fit_aitana/Instagram.

KOL thể dục và làm đẹp đang phủ sóng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, với tốc độ chưa từng có bằng những màn giảm cân "lột xác" ngoạn mục đến các video nâng cấp bản thân, News.com.au đưa tin.

Nhưng phía sau những hình ảnh hoàn hảo đó, một xu hướng mới đáng lo đang nổi lên: AI đang được sử dụng để tạo ra KOL ảo nhằm thu hút lượt xem, xây dựng niềm tin và dẫn dắt hành vi tiêu dùng.

"Trong thế giới mà ngoại hình và kết quả nhanh chóng luôn được tôn vinh, ranh giới giữa thật và giả đang bị xóa nhòa, người dùng trở thành đối tượng dễ bị tác động nhất", trang tin của Australia viết.

HLV triệu view

Một tài khoản gây chú ý gần đây, mang tên Anderson Rhoe, thu hút hơn 4,2 triệu lượt thích, với một video đạt hơn 25 triệu lượt xem. Nội dung xoay quanh hành trình "lột xác" của một người đàn ông 67 tuổi với thể hình thay đổi rõ rệt, từ dáng vẻ già nua sang cơ thể săn chắc, khỏe mạnh chỉ trong thời gian ngắn.

Video nhanh chóng nhận về hàng trăm nghìn bình luận khen ngợi, nhiều người xem bày tỏ sự ngưỡng mộ và cho rằng đây là minh chứng sống cho việc "không bao giờ là quá muộn để thay đổi bản thân". Tuy nhiên, các chuyên gia lại đưa ra nhận định hoàn toàn trái ngược rằng toàn bộ nhân vật và hành trình này có thể chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Ông Armin Alimardani, chuyên gia AI tại Đại học Western Sydney, cho biết việc phân biệt nội dung thật, giả ngày càng trở nên khó khăn, ngay cả với những người có chuyên môn. Ông chia sẻ bản thân phải xem lại nhiều lần các video của tài khoản này mới nhận ra những dấu hiệu bất thường. Điều này cho thấy mức độ tinh vi của công nghệ hiện nay.

Việc KOL thể hình AI nhận quảng bá cho các sản phẩm làm đẹp dấy lên nhiều tranh cãi về tính xác thực và niềm tin. Ảnh: fit_aitana/Instagram.

Theo các phân tích kỹ thuật, video chứa nhiều dấu hiệu của nội dung do AI tạo ra, bao gồm sự thay đổi đột ngột về cấu trúc khuôn mặt và cơ bắp qua từng khung hình. Một số công cụ kiểm tra còn phát hiện dấu bản quyền (watermark) của SynthID, dấu hiệu cho thấy nội dung có thể được tạo hoặc chỉnh sửa bằng công nghệ của Google.

Đáng nói, tài khoản này quảng bá một ứng dụng thể hình mang tên 75Me App, tuyên bố rằng kết quả thay đổi bản thân là nhờ chương trình luyện tập kéo dài 75 ngày. Tuy nhiên, phía đại diện ứng dụng đã phủ nhận mọi liên quan, khẳng định đây không phải tài khoản chính thức và thương hiệu chỉ hợp tác với các KOL thật để quảng bá sản phẩm.

Từ đó, lo ngại về AI không chỉ tạo ra nội dung giải trí, mà còn đang được sử dụng như công cụ tiếp thị trá hình, tận dụng niềm tin của người dùng để thúc đẩy hành vi tiêu dùng, bùng nổ.

Theo ông Alimardani, mối nguy không dừng lại ở việc người xem bị lừa bởi một video hay một tài khoản. Vấn đề nằm ở chỗ công nghệ này có thể được nhân rộng với quy mô lớn, tạo ra hàng loạt KOL ảo với ngoại hình hoàn hảo, câu chuyện truyền cảm hứng và thông điệp được tính toán kỹ lưỡng.

"AI siêu thực đang mở đường cho việc công nghiệp hóa sự lừa dối trong lĩnh vực sức khỏe, thể hình, nơi vốn đã khai thác mạnh cảm giác tự ti và khao khát cải thiện bản thân của con người", ông nói.

Trong bối cảnh đó, người dùng không chỉ tiếp nhận thông tin, mà còn bị dẫn dắt bởi những hình mẫu không có thật, những chuẩn mực không thể đạt được trong đời thực.

Nguy cơ thao túng và khoảng trống pháp lý

Sự xuất hiện của Anderson Rhoe không phải là trường hợp cá biệt. Trong vài năm trở lại đây, mạng xã hội chứng kiến sự bùng nổ của các nhân vật ảo được tạo bằng AI, từ người mẫu, diễn viên đến KOL thể hình.

Cuối năm 2025, cộng đồng mạng từng tranh cãi dữ dội về "diễn viên AI" Tilly Norwood, một nhân vật ảo có ngoại hình siêu thực, sở hữu lượng người theo dõi lớn và thậm chí có cả video âm nhạc riêng. Sự việc đã khiến công đoàn diễn viên thế giới SAG-AFTRA lên tiếng cảnh báo về nguy cơ AI thay thế con người trong ngành giải trí.

Trước đó, năm 2023, một công ty tại Barcelona cũng gây chú ý khi tạo ra Aitana Lopez, người mẫu thể hình tóc hồng hoàn toàn do AI dựng nên. Tài khoản này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi và trở thành công cụ kiếm tiền hiệu quả. Chỉ sau khi vấp phải phản ứng từ công chúng, đơn vị vận hành mới bổ sung thông tin rằng đây là một "linh hồn kỹ thuật số".

Điểm chung của các trường hợp này là: chúng được thiết kế để hoàn hảo, từ ngoại hình, biểu cảm đến câu chuyện cá nhân. Và chính sự hoàn hảo đó lại trở thành công cụ thuyết phục mạnh mẽ.

Diễn viên do AI tạo ra Tilly Norwood. Ảnh:Xicoia/Particle6.

Không giống như các hình ảnh chỉnh sửa trước đây, nội dung do AI tạo ra có thể được sản xuất với chi phí thấp và tốc độ cực nhanh. Chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày, một nhân vật hoàn toàn mới có thể được xây dựng, với lịch đăng bài đều đặn, tương tác tự nhiên và câu chuyện phát triển theo thời gian.

Đáng lo hơn, thế hệ AI tiếp theo còn có khả năng cá nhân hóa nội dung theo từng người dùng. Thay vì nhìn thấy một hình mẫu xa lạ, người xem có thể được gợi ý một phiên bản lý tưởng hóa của chính mình, cùng độ tuổi, ngoại hình tương tự song "hoàn hảo hơn". Điều này mở ra nguy cơ thao túng tâm lý ở mức độ sâu hơn, đặc biệt với những người đang thiếu tự tin về ngoại hình hoặc sức khỏe.

Trong khi đó, khung pháp lý hiện hành vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Theo quy định tại nhiều quốc gia, việc quảng cáo gây hiểu lầm là hành vi bị cấm. Tuy nhiên, khi các tài khoản AI hoạt động xuyên biên giới, việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm trở nên phức tạp.

Ông Alimardani cho rằng cần sớm xây dựng các quy định bắt buộc minh bạch nội dung do AI tạo ra, đồng thời yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường kiểm duyệt và cung cấp công cụ để người dùng báo cáo nội dung đáng ngờ.

Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được xem là yếu tố then chốt. Người dùng cần hiểu rằng Internet hiện nay đã thay đổi đáng kể so với vài năm trước, và không phải mọi thứ xuất hiện trên mạng đều phản ánh sự thật.

Trước mắt, theo chuyên gia, vẫn có một số dấu hiệu giúp nhận diện nội dung AI như làn da quá mịn, chi tiết bị méo ở bàn tay, ánh sáng thiếu tự nhiên hoặc âm thanh có độ trễ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những dấu hiệu này sẽ nhanh chóng biến mất khi công nghệ tiếp tục hoàn thiện.

"Nguyên tắc đơn giản là nếu một nội dung trông quá hoàn hảo, rất có thể đấy không có thật", ông Alimardani nhận định.

Cảnh báo này không chỉ dành cho người tiêu dùng, mà còn cho toàn bộ hệ sinh thái nội dung số. Khi AI có thể tạo ra niềm tin, cảm hứng và cả áp lực xã hội, câu hỏi đặt ra không còn là đâu là thật, đâu là giả, mà là chúng ta sẽ thích nghi như thế nào với một thế giới mà mọi thứ đều có thể được dựng nên.