KOL 12,5 triệu follow bị cấm bay vì trò lố chơi khăm

Dùng thiết bị tạo âm thanh và mùi như "xì hơi" để ghi lại phản ứng của người xung quanh trên chuyến bay, Yeferson Cossio (Colombia) đối mặt phản ứng dữ dội và bị hãng bay kiện.

Yeferson Cossio (31 tuổi) đã kích hoạt thiết bị tạo tiếng và mùi “xì hơi” trong chuyến bay của hãng Avianca từ Bogotá (Colombia) đến Madrid (Tây Ban Nha) hôm 11/3 nhằm ghi lại phản ứng của người xung quanh.

Trò đùa của nhà sáng tạo nội dung người Colombia, có hơn 12,5 triệu người theo dõi trên Instagram, nhanh chóng vấp phải chỉ trích. Avianca, hãng hàng không lớn ở Nam Mỹ, cũng nhanh chóng có động thái phản ứng, theo New York Post.

“Avianca phản đối mọi hành vi gây nguy hiểm cho hoạt động bay và làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách cũng như nhân viên”, hãng cho biết trong tuyên bố ngày 29/3. Hãng cũng được cho là đang tiến hành các thủ tục pháp lý đối với Cossio.

Theo ghi nhận, ít nhất một nữ hành khách được cho là đã “bị xúc phạm nghiêm trọng” bởi trò đùa thô tục. Hiện, Cossio chưa đưa ra bình luận và cũng chưa đăng tải đoạn video về trò chơi khăm lên mạng xã hội.

Avianca cho rằng hành vi này vi phạm các điều khoản liên quan đến “ứng xử ảnh hưởng đến an toàn, sự thoải mái, trật tự và kỷ luật trên máy bay".

Hãng cũng nhấn mạnh rằng trò đùa xảy ra khi máy bay đang bay trên Đại Tây Dương, khiến việc hạ cánh khẩn cấp gần như không thể do khoảng cách xa sân bay.

Theo hãng, trong môi trường kín với hệ thống không khí tuần hoàn có áp suất, hành động này tiềm ẩn rủi ro trực tiếp đối với hành khách.

Vụ việc của Cossio diễn ra vài tháng sau khi anh gây chú ý vì thực hiện phẫu thuật tăng chiều cao. Anh đã chi tới 175.000 USD ( 4,6 tỷ đồng ) cho ca kéo dài chân, giúp tăng chiều cao từ 1,73 m lên khoảng 1,83 m vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, ca phẫu thuật khiến anh chịu nhiều đau đớn.

“Trong nhiều ngày, tôi chỉ ngủ được tối đa khoảng 2 tiếng. Giấc ngủ liên tục bị gián đoạn mỗi 15-20 phút vì đau chân. Tôi đã thử thuốc ngủ nhưng không hiệu quả. Cơn đau khiến tôi tỉnh dậy và cảm thấy kiệt quệ", anh chia sẻ.