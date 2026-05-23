TikToker Đan Thy cạo đầu sau thông báo bị ung thư

TikToker Đan Thy khiến nhiều người lo lắng khi xuất hiện với mái đầu cạo trọc để chuẩn bị điều trị ung thư máu.

Đan Thy cạo đầu chuẩn bị cho quá trình hóa trị. Ảnh cắt từ clip.

Tối 23/5, Đan Thy khiến nhiều người theo dõi lo lắng khi đăng tải video cạo trọc đầu để chuẩn bị bước vào quá trình điều trị ung thư máu. Hình ảnh mới của nữ TikToker nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng.

Trong video, Đan Thy giữ tinh thần lạc quan. Cô cho biết việc cạo đầu là bước chuẩn bị trước khi bắt đầu hóa trị. Dù đối diện nhiều thay đổi về ngoại hình và sức khỏe, nữ TikToker vẫn cố gắng giữ tâm lý tích cực để chiến đấu với bệnh tật.

"Mọc lẹ để chị còn nối tóc cưng ơi", cô viết.

Hôm 19/5, Đan Thy thu hút sự chú ý khi đăng tải video thông báo bị ung thư máu ở tuổi 23. Trên kênh TikTok sở hữu hơn 11 triệu lượt theo dõi, cô nghẹn ngào chia sẻ bản thân từng có thời gian dài duy trì lối sống thiếu lành mạnh như thường xuyên thức đến 6-7h sáng, uống nhiều trà sữa và gần như không uống nước lọc suốt nhiều năm.

Cô tiết lộ có thời điểm uống liên tục 4-5 ly/ngày trong suốt khoảng 3 năm. “Tôi gần như không bao giờ uống nước suối”, Đan Thy chia sẻ trong video.

Đan Thy trước khi cạo đầu để điều trị bệnh. Ảnh: Đan Thy/TikTok.

Nữ TikToker cho biết bản thân không sử dụng rượu bia hay các chất kích thích nên từng nghĩ mình vẫn khỏe mạnh vì còn trẻ. Chính tâm lý chủ quan khiến cô ít quan tâm đến sức khỏe và bỏ qua việc duy trì lối sống điều độ.

Chỉ đến khi nhận chẩn đoán mắc ung thư máu, Đan Thy mới nhìn lại quãng thời gian dài cơ thể phải chịu áp lực từ việc sinh hoạt thiếu khoa học. Dù trải qua cú sốc lớn, cô cho biết vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan để điều trị bệnh.

Đoạn video thông báo mắc bệnh đến nay thu hút hơn 49,1 triệu lượt xem. Sau khi cạo đầu chuẩn bị bước vào quá trình hóa trị, Đan Thy nhận được nhiều lời động viên từ người theo dõi. Cô cũng cho biết nếu sức khỏe cho phép, bản thân sẽ tiếp tục cập nhật hành trình chữa bệnh để lan tỏa ý thức chăm sóc sức khỏe tới mọi người.

Đan Thy tên thật là Bùi Đan Thy, sinh năm 2003, nổi tiếng trên TikTok nhờ các video biến hình, makeup và bắt trend. Ngoài lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, cô cũng từng gây chú ý với câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để thay đổi ngoại hình.