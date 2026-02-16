'Thần tiên tỷ tỷ' quán nhậu đắt show tất niên, bận rộn từ sáng đến đêm

Từ mạng xã hội đến các quán ăn đông khách, Yến Nhi trở thành vũ công gây chú ý với phong cách múa cổ trang mềm mại, tương tác gần, khiến thực khách thích thú.

Một ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giữa tiếng chúc tụng rộn ràng xen lẫn mùi thức ăn trong một quán nhậu tại Hà Nội, tiếng nhạc xập xình bỗng được thay bằng bản nhạc êm dịu, một nữ vũ công trong bộ đồ cổ trang Trung Hoa uyển chuyển xuất hiện.

Chỉ sau vài nhịp đầu, một số thực khách đã nhận ra gương mặt quen thuộc từng xuất hiện trong các clip lan truyền trên mạng xã hội. Những chiếc điện thoại nhanh chóng được rút ra, hướng về phía người múa - vũ công Yến Nhi.

Vừa trình diễn, Nhi vừa khéo léo "trêu ghẹo" thực khách bằng những đạo cụ như khăn, kẹo mút. Một nhóm bạn ồ lên thích thú khi được nữ vũ công tiếp cận, tặng kẹo cho một cô gái trong bàn.

Ngay khi vừa lui vào hậu trường sau bài nhạc, Yến Nhi tức tốc thay quần áo, chuẩn bị di chuyển tới địa điểm mới, tiếp tục hóa thân thành "thần tiên tỷ tỷ" với màn biểu diễn tương tự.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Yến Nhi cho biết đây là hình ảnh "chạy show" thường thấy của cô trong thời gian gần đây, đặc biệt là những ngày gần Tết Nguyên đán.

"Ngày ít, tôi thường chạy 1-2 show song có những hôm kín lịch từ sáng đến tối, 4-5 buổi diễn. Ví dụ, ca đầu tôi múa 13-15h, sau đó tiếp tục chạy ca 16-17h. Buổi tối, các ca thường bắt đầu từ 18h30, 19h và 20h30", cô nói.

Bay từ Hàn Quốc đến xem "thần tiên tỷ tỷ"

Tốt nghiệp Học viện Múa Việt Nam, Yến Nhi sở hữu nền tảng hình thể và kiến thức vũ đạo tốt. Ban đầu, cô chủ yếu múa tại các sự kiện và tham gia vũ đoàn với nhiều thể loại khác nhau, từ dancesport, Hip Hop, Kpop đến múa dân gian.

Khoảng 3 năm trước, sau một lần tình cờ được thuê biểu diễn múa Trung Hoa cho chương trình dành tặng khách hàng của một thương hiệu lẩu, Nhi cảm thấy thích thú và chuyển hướng nhiều hơn sang lĩnh vực này.

Vài tháng gần đây, khi dịch vụ múa cổ trang, tương tác với thực khách nở rộ tại nhiều quán nhậu ở Hà Nội, Nhi cũng trở thành một trong những cái tên đắt show nhờ phong cách múa duyên dáng, kinh nghiệm, biểu cảm cuốn hút.

"Ban đầu, tôi thi thoảng quay video biểu diễn rồi đăng lên mạng làm kỷ niệm, không ngờ được một chuỗi nhà hàng lớn mời về biểu diễn rồi nhận sự yêu quý và ủng hộ của nhiều khán giả tới vậy", Nhi nói.

Thậm chí, biết đến Nhi qua TikTok, nhiều khán giả cho biết đã lặn lội từ TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang hay thậm chí Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, đặt bàn ăn chỉ để mong có ít phút giao lưu, tặng quà cho "thần tiên tỷ tỷ" quán nhậu.

Yến Nhi gây chú ý qua những màn múa cổ trang ở nhà hàng.

Qua nhiều clip trên mạng xã hội, nhiều người tưởng rằng các vũ công như Yến Nhi thường biểu diễn, giao lưu ứng biến với khán giả thay vì có kịch bản. Tuy nhiên, cô cho biết điều này chỉ đúng một phần, mỗi vũ công luôn phải có sự chuẩn bị kỹ trước khi bắt đầu show diễn.

"Tùy vào nhà hàng có yêu cầu chủ đề cụ thể hay không mà tôi thường lên sẵn các động tác, phong cách múa. Về phục trang, tôi cần khoảng 2 tiếng để trang điểm, phức tạp nhất là phần làm tóc và trang phục, sao cho vừa đẹp, vừa chắc chắn để đảm bảo không xảy ra sự cố trong khi múa", cô cho biết.

Bên cạnh đó, Nhi tự tay mua những món quà nhỏ cho khách như viên kẹo, chiếc bánh nhỏ. Để mọi thứ chu đáo nhất, cô thường bắt đầu chuẩn bị trước ca diễn đầu tiên khoảng 3 tiếng.

Giữ chừng mực

Nhờ trào lưu múa cổ trang nở rộ và những show diễn đều dịp cuối năm, Yến Nhi có mức thu nhập khá so với một diễn viên múa trẻ. Cô từ chối tiết lộ con số cụ thể, song bày tỏ cát-xê hiện đủ cho cô trang trải cuộc sống, chi tiêu cá nhân và chăm lo cho gia đình.

Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh duyên dáng, nụ cười tươi thường trực trong các tiết mục, nữ vũ công bày tỏ công việc này cũng có những khó khăn, cám dỗ nhất định, khiến cô phải luôn giữ sự tỉnh táo để xử lý.

"Khi tôi biểu diễn, phần lớn khách khá tích cực và tương tác vui vẻ song cũng có những trường hợp 'hơi quá', ví dụ như có hành động chưa phù hợp khi tôi đang ở cạnh. Những khi như vậy, tôi sẽ lịch sự từ chối và chủ động giữ khoảng cách. Nếu sự việc vượt quá giới hạn, tôi sẽ ngừng biểu diễn và báo với quản lý để được hỗ trợ xử lý", Nhi kể.

Yến Nhi tốt nghiệp Học viện Múa Việt Nam.

Nhiều khách hàng cũng tinh ý phát hiện Yến Nhi chỉ có hành động kề má, trao kẹo bằng miệng hay đứng sát các khán giả nữ. Với nam giới, cô giữ khoảng cách nhất định và điều chỉnh, tiết chế động tác để giữ sự tinh tế, tránh gây tranh cãi không hay.

"Tôi cũng không thể diễn đi diễn lại một bài giao lưu với khách mà luôn phải học thêm nhiều phong cách đa dạng, đồng thời phải học cách tinh ý, tập trung vào cảm xúc và sự hưởng ứng của đối phương để thay đổi, phản xạ linh hoạt cho phù hợp", cô bày tỏ.

Hiện, Yến Nhi tập trung đi diễn và có kế hoạch học thêm biên đạo để nâng cao chuyên môn. Ngoài lịch diễn cổ trang ở các quán ăn, cô nhận thêm show riêng tại sự kiện, cơ quan hay phong cách múa khác.

"Trong tương lai, tôi hy vọng có thể mở một trung tâm dạy múa Trung Hoa và dân gian Việt Nam, để truyền lại kinh nghiệm cho các bạn có đam mê giống mình", Nhi chia sẻ.