Vợ thủ môn Đặng Văn Lâm đáp trả khi bị chê ngoại hình

Vợ thủ môn Đặng Văn Lâm gây chú ý khi lên tiếng về chuyện từng bị miệt thị ngoại hình, chia sẻ cách đối diện thẳng thắn với những lời chê bai ngoại hình trên MXH và ngoài đời thực.

Câu chuyện bị miệt thị ngoại hình của bà xã thủ môn Đặng Văn Lâm nhận nhiều sự quan tâm. Ảnh: Bùi Thị Yến Xuân/Facebook.

Bùi Thị Yến Xuân - bà xã thủ môn Đặng Văn Lâm - cho biết cô từng không ít lần trở thành đối tượng của những lời nhận xét, chê bai về ngoại hình.

Hôm 29/5, Yến Xuân đăng tải Story với chủ đề "Làm gì khi bị miệt thị ngoại hình?", thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cô chia sẻ lại câu chuyện của một người quen từng bị nhận xét thiếu tế nhị về vóc dáng.

Người này mặc áo croptop khi gặp gỡ bạn bè thì bất ngờ bị nhận xét về vòng eo, cho rằng dù có tập luyện thế nào cũng khó sở hữu vòng eo đẹp bởi "eo bánh mì". Trước lời bình phẩm kém duyên, người trong câu chuyện đã đáp lại bằng thái độ hài hước và thẳng thắn.

Qua câu chuyện trên, Yến Xuân cho biết mình cũng có nhiều kinh nghiệm đối diện với những lời chê bai ngoại hình nên muốn chia sẻ góc nhìn cá nhân. Theo cô, điều đầu tiên cần làm là chấp nhận rằng tiêu chuẩn về cái đẹp ở mỗi người là khác nhau.

"Chấp nhận việc mình có thể xấu hoặc đẹp trong mắt một ai đó", Yến Xuân bày tỏ. Cô cho rằng việc không thể làm hài lòng tất cả là điều bình thường, vì vậy không nên quá bận tâm trước những đánh giá mang tính chủ quan.

Thủ môn Văn Lâm và bà xã kết hôn vào 2024 sau 6 năm gắn bó. Ảnh: Bùi Thị Yến Xuân/Facebook.

Bà xã Đặng Văn Lâm cũng khuyến khích mọi người lựa chọn cách phản hồi khiến bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Thay vì né tránh, cô thường đối diện trực tiếp với những lời nhận xét không tích cực. "Ồ, vậy hả? Đúng rồi! Thì sao?" là một trong những cách đáp trả mà cô gợi ý.

Yến Xuân cho biết trong giao tiếp ngoài đời thực, cô không ngại bày tỏ quan điểm. Theo cô, sự tự tin và thẳng thắn đôi khi là cách hiệu quả để chấm dứt những lời trêu chọc hoặc phán xét thiếu thiện chí.

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1991 cho rằng những lời châm biếm có thể trở thành động lực giúp mỗi người hoàn thiện bản thân thay vì trở thành áp lực. "Cuộc sống này vốn như vậy rồi, việc gì phải buồn", cô chia sẻ.

Yến Xuân hiện là huấn luyện viên thể hình. Nàng WAGs được biết đến rộng rãi sau khi kết hôn với thủ môn Đặng Văn Lâm vào tháng 7/2024 sau 6 năm gắn bó. Cả hai chào đón con trai đầu lòng vào tháng 2/2025.

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ về lối sống lành mạnh, chế độ tập luyện và hành trình duy trì vóc dáng. Những chia sẻ mới đây của cô nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng,