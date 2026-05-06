Em gái Đặng Văn Lâm ngày càng gợi cảm

|
Trên trang cá nhân ngày 5/5, Thanh Giang nhận nhiều bình luận khen ngợi vẻ ngoài khi chia sẻ loạt ảnh chụp trên sông buổi đêm. Cô gái sinh năm 2007 tự tin tạo nhiều dáng thần thái trong lúc được một người bạn chụp hình, đồng thời gây ấn tượng khi lựa chọn trang phục theo phong cách khoe nội y.
|
Trang phục ôm sát, cắt xẻ khoe hình thể cũng được Thanh Giang lựa chọn nhiều khi xuất hiện thời gian qua, cho thấy hình ảnh khác biệt rõ rệt so với vẻ trong trẻo thường thấy trước đây. Ở tuổi 19, cô cho thấy sự chuyển mình về phong cách, từ nhẹ nhàng sang trưởng thành, gợi cảm hơn.
|
Tuy nhiên, các lựa chọn trang phục của Thanh Giang được khen tiết chế, phù hợp với hình ảnh và vóc dáng. Cô thường kết hợp với các loại áo khoác hoặc lựa chọn tạo điểm nhấn ở một phần nhất định trên cơ thể để trông hài hòa.
|
Hồi cuối tháng 4, Thanh Giang cũng khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh theo đuổi công việc người mẫu. Cô góp mặt tại một sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm, tự tin sải bước trên sàn diễn. "Đó là khoảnh khắc mà Giang đã ấp ủ từ rất lâu và cuối cùng cũng trở thành hiện thực", cô nói về dấu mốc đáng nhớ.
|
Thần thái của người đẹp lai Nga và chiều cao khoảng 1,8 m được nhiều dân mạng đánh giá cao trong lần đầu cô thử sức với công việc người mẫu. Cô cũng được gia đình ủng hộ nhiệt tình với lựa chọn này. Ông Đặng Văn Sơn - bố Thanh Giang - từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Những bước chân đầu tiên thơ dại của con, trên con đường mà con hằng mơ ước, chúc con vững bước và thành công con nhé!".
Thanh Giang là em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm. Cô sinh ra tại Nga, vài năm gần đây mới cùng gia đình trở về Việt Nam sinh sống. Dù không hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, Thanh Giang vẫn sớm thu hút sự chú ý nhờ người anh nổi tiếng và vẻ ngoài ưa nhìn. Cô hiện có hơn 22.000 người theo dõi trang cá nhân.
|
Năm 2024, Thanh Giang tốt nghiệp cấp 3 tại Vũng Tàu (nay là TP.HCM). Ngày kỷ niệm tuổi trưởng thành, bức ảnh cô diện chiếc váy dài màu đỏ nổi bật, khoe nhan sắc và vóc dáng cuốn hút cũng từng nhận "bão" like trên mạng xã hội.
Với lợi thế hình thể, nhiều người dự đoán Thanh Giang sẽ tiến xa trong con đường làm người mẫu. Dưới các bài đăng của cô gái 19 tuổi trên mạng xã hội, nhiều người yêu mến thường để lại các bình luận động viên, cổ vũ cô.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.