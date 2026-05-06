Hình ảnh 'cực ngầu' của công chúa Tây Ban Nha

Theo hiến pháp Tây Ban Nha, Công chúa Leonor sẽ trở thành người đứng đầu các lực lượng vũ trang khi lên ngôi, vì vậy cô phải trải qua huấn luyện ở tất cả các binh chủng. Hiện, Leonor đang trong giai đoạn cuối của khóa huấn luyện tại Học viện Không quân và Vũ trụ, sau khi hoàn thành một năm tại Học viện Quân sự Zaragoza và 6 tháng trên tàu huấn luyện hải quân Juan Sebastián de Elcano. Ảnh: Best Image, EPA.