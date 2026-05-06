Hình ảnh 'cực ngầu' của công chúa Tây Ban Nha

Công chúa Leonor (sinh năm 2005) thực hiện chuyến bay dưới sự giám sát của huấn luyện viên tại trường bay thuộc căn cứ không quân Talavera la Real hôm 22/4. Trước đó, cô cùng các bạn học tại Học viện Không quân và Vũ trụ Tổng hợp ở San Javier đến thăm Trường Chiến đấu và Tấn công 23 tại căn cứ này, trong khuôn khổ chương trình huấn luyện quân sự kéo dài 3 năm bắt đầu từ năm 2023. Ảnh: Best Image.
Một đoạn video ghi lại cho thấy Leonor mỉm cười và giơ ngón tay cái từ buồng lái trước khi cất cánh. Công chúa thể hiện phong thái điềm tĩnh khi rời máy bay, bắt tay các huấn luyện viên và chụp ảnh cùng bạn học. Ảnh: Best Image.
Theo hiến pháp Tây Ban Nha, Công chúa Leonor sẽ trở thành người đứng đầu các lực lượng vũ trang khi lên ngôi, vì vậy cô phải trải qua huấn luyện ở tất cả các binh chủng. Hiện, Leonor đang trong giai đoạn cuối của khóa huấn luyện tại Học viện Không quân và Vũ trụ, sau khi hoàn thành một năm tại Học viện Quân sự Zaragoza và 6 tháng trên tàu huấn luyện hải quân Juan Sebastián de Elcano. Ảnh: Best Image, EPA.
Công chúa đang nối bước cha và ông nội, những người đều từng trải qua huấn luyện ở cả ba quân chủng. Tháng 7/2025, công chúa đã được trao Huân chương Đại thập tự Công trạng Hải quân từ cha, vua Felipe VI, tại Học viện Hải quân ở Marín. Giải thưởng ghi nhận sự cống hiến của cô với lực lượng vũ trang Tây Ban Nha, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hoàng gia. Ảnh: Wire Image.
Ngoài vẻ trưởng thành, ngày càng chững chạc, những hình ảnh mới nhất cũng khiến nhiều người thích thú khi cho thấy khía cạnh khác của công chúa 21 tuổi. Ở những sự kiện công khai với thành viên hoàng gia, cô thường xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn và nữ tính. Ảnh: @leonorandsofia/Instagram.
Công chúa Leonor là con trưởng của vua Tây Ban Nha Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, đứng đầu trong danh sách kế vị. Ngay từ nhỏ, cô đã nhận nhiều cảm tình của công chúng nhờ vẻ ngoài sáng và khí chất mỗi lần xuất hiện, thậm chí được ca ngợi là "công chúa đẹp nhất châu Âu". Ảnh: @leonorandsofia/Instagram.
Công chúa sinh năm 2005 cũng được ca ngợi là người thận trọng, tinh tế, thông minh và có trách nhiệm. Trong tương lai, khi kế vị cha mình, Leonor sẽ trở thành nữ hoàng đầu tiên của Tây Ban Nha kể từ Isabel II, người trị vì từ năm 1830 đến 1904. Ảnh: Reuters.
