Streamer nổi tiếng vô tình livestream cảnh mình bị xe tông

Đang trên hành trình đi bộ gây quỹ, Isaiah Thomas (Mỹ) bất ngờ bị một chiếc xe hơi đâm từ phía sau song may mắn không bị thương nặng.

Cảnh streamer bị ôtô đâm phải khi đang livestream gây sốc Isaiah Thomas (Mỹ) may mắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị một chiếc xe hơi đâm trên hành trình đi bộ gây quỹ.

Isaiah Thomas, được biết đến với tên “hmbl zayy”, đang di chuyển dọc theo tuyến cao tốc ở bang Indiana (Mỹ) thì bị chiếc ôtô đâm từ phía sau khi anh đang livestream vào khoảng 15h chiều 28/4.

Nam streamer đang đi ở làn bên phải, phía sau có một chiếc Mazda chạy chậm để làm “xe chắn bảo vệ”. Tuy nhiên, một chiếc sedan màu bạc đã tông vào Mazda từ phía sau, khiến xe này bị đẩy mạnh về phía trước và lao thẳng vào Thomas, theo The New York Post.

Trong video, có thể nghe thấy tiếng phanh gấp ngay trước khi cú va chạm xảy ra, khiến Thomas bị hất văng khỏi khung hình, còn xe đẩy của anh bị quăng ra giữa đường.

“Không thấy tôi à?”, một giọng nữ ngoài khung hình hét lên, nhưng không rõ đang nói với ai.

Thomas, dường như bị văng mất một chiếc giày, đã quay lại khung hình chỉ vài giây sau đó để nhặt camera, ghi lại toàn bộ hiện trường vụ tai nạn. Xe đẩy của anh bị lật, đồ đạc văng khắp mặt đường.

Khoảnh khắc nam streamer bị xe hơi đâm trúng.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa có mặt sau khoảng 20 phút để kiểm tra tình trạng của anh. "May mà tôi có đeo đai lưng, nó đã cứu tôi", Thomas nói với cảnh sát.

Anh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra các chấn thương ở cổ, chân và bàn chân.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chúa thật vĩ đại, tôi ổn, chỉ đang làm vài xét nghiệm”, Thomas nói trong video trên Instagram khi nằm trên giường bệnh với nẹp cổ.

Thomas cập nhật tình hình sức khỏe sau vụ tai nạn.

“Sau đoạn video đó, họ không hiểu sao tôi vẫn còn sống. Cảnh sát nói họ mừng vì tôi vẫn sống chứ không phải đã chết”, anh chia sẻ thêm.

Thomas không tiết lộ mức độ chấn thương nhưng khẳng định sẽ tiếp tục hành trình đến California. “Chúng ta sẽ hoàn thành hành trình này, không để điều xấu thắng cuộc. Tôi còn sống, đó là điều quan trọng nhất”, anh nói.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Thomas đang ở ngày thứ 34 trong hành trình 100 ngày đi bộ từ Philadelphia đến California.

Anh bắt đầu chuyến đi dài khoảng 3.000 dặm (khoảng 4.800 km) để gây quỹ 200.000 USD ( 5,2 tỷ đồng ) nhằm xây dựng “HMBL University” - một mô hình giáo dục thay thế dành cho học sinh tốt nghiệp trung học không theo đại học.

Dự án dự kiến cung cấp các khóa học nghề như điều dưỡng, điện, ống nước, điều hòa, mộc và kỹ thuật y tế. Tính đến nay, anh đã gây quỹ được gần 45.000 USD ( 1,1 tỷ đồng ) thông qua chiến dịch GoFundMe khởi động từ ngày 24/3.

“Điều này lớn hơn bản thân tôi. Đó là việc tạo cơ hội, xây dựng tương lai và cho người trẻ thấy hoàn cảnh không quyết định tiềm năng của họ”, Thomas chia sẻ.