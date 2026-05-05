Cô gái TP.HCM bị lạc ở Huế, bất ngờ được người dân mời vào nhà

Bị lạc ở Huế, cô gái TP.HCM được người dân mời vào nhà Xin đứng nhờ trước nhà người dân ở Huế trong lúc chờ xe vì trời tối, Như Ánh (TP.HCM) được nữ chủ nhà tiếp đón ân cần, hỗ trợ cho đến khi lên xe.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, Trần Như Ánh (sinh năm 1999, làm việc tại TP.HCM) quyết định một mình đi du lịch. Cô di chuyển từ TP.HCM đi Đà Nẵng, rồi ngồi tàu đến Huế trước khi ra Hà Nội.



Khoảng 18h30 ngày 2/5, sau khi ghé thăm lăng Tự Đức, Như Ánh gặp một sự cố nhỏ. Cô không để ý biển số xe taxi đã đặt nên lên nhầm xe, đến khi đi được khoảng 500 m, cả cô và tài xế mới nhận ra.

Xuống xe tại chỗ, cô bắt đầu hoang mang khi trời tối dần, điện thoại lại sắp hết pin. Sau khi đặt lại xe, tình cờ thấy một quán cà phê kiêm không gian triển lãm, sản xuất hương, Ánh mạnh dạn bước vào xin đứng nhờ và sạc điện thoại.

Như Ánh chia sẻ câu chuyện dễ thương với người phụ nữ Huế.

"Ngay khi tôi vào quán, chị chủ quán đã ra thân thiện đón tiếp. Sau khi tôi ngại ngùng bày tỏ ý định và cáo lỗi vì không đủ thời gian sử dụng dịch vụ tại đây, chị ấy vẫn vui vẻ, thậm chí hỏi tôi có muốn chụp ảnh check-in không để chị chụp giúp", Ánh kể với Tri Thức - Znews.

Qua một lát, nữ du khách quyết định ra gần mặt đường hơn để chờ xe. Thấy đối diện có căn nhà lớn sáng đèn, Ánh bước đến, định tận dụng ánh sáng từ căn nhà cho an toàn. Bất ngờ, một phụ nữ trung tuổi, chủ nhân căn nhà, tiến đến hỏi han. Sau khi nghe qua tình huống, người phụ nữ khiến Ánh bất ngờ khi vui vẻ đứng chung cho cô "bớt sợ" và dẫn cô vào trong thăm thú quanh sân nhà.

Sự gần gũi, thân thiện của người phụ nữ địa phương khiến Ánh cảm động. Cô tranh thủ ghi lại cuộc nói chuyện dễ thương với người phụ nữ, chia sẻ lên trang cá nhân. Không ngờ, video lan truyền với 1,5 triệu lượt xem. Nhiều bình luận cũng kể lại những trải nghiệm đáng nhớ khi đến Huế.

"Không chỉ đứng đợi xe cùng tôi, cô ấy còn giúp tôi trao đổi với tài xế, chỉ chính xác địa chỉ vì đường hơi khó tìm. Đến tận khi tôi lên xe an toàn, cô vẫn đứng ở sau vẫy tay, cảnh tượng rất ấm lòng", Ánh kể, cho biết thêm trước đó, người phụ nữ còn đề nghị nhờ người đưa cô ra trung tâm thành phố.

Như Ánh có chuyến du lịch đáng nhớ ở Huế.

Điều khiến nữ du khách tiếc nuối là chưa kịp hỏi xin thông tin hay số điện thoại liên lạc của người phụ nữ tốt bụng.

"Dưới video tôi đăng, nhiều bạn ở Huế còn mời tôi trở lại nơi này, hứa sẽ dẫn tôi đi ăn uống, thăm thú nhiều nơi. Mọi người thực sự rất dễ thương", Ánh bày tỏ.

Đối với cô gái 27 tuổi, chuyến du lịch một mình những tưởng buồn chán trở nên đáng nhớ nhờ những cuộc gặp gỡ tình cờ, dễ thương với người dân địa phương. Cô cũng dành lời khen cho ẩm thực, cảnh quan ở vùng đất cố đô.

"Đợt tôi đi cũng hơi lo khi nhiều người nói 'một nửa Việt Nam đang ở Huế'. Nhưng may mắn là do đi một mình, chủ yếu đến những địa điểm rộng lớn như lăng tẩm nên tôi không gặp tình trạng chen chúc. Nhất định trong năm nay tôi sẽ trở lại Huế", Ánh chia sẻ.