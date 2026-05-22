Chủ quán buffet dùng tay không lấy hải sản khách giấu ở đáy thùng rác

Hình ảnh chủ quán nhặt tôm và hải sản còn nguyên trong thùng rác khiến nhiều người bàn luận về ý thức ăn buffet.

Video quán buffet bức xúc vụ khách giấu thức ăn thừa né phụ phí Sự việc tại quán buffet 298.000 đồng/người trên đường Hoàng Văn Việt, phường Phố Hiến, Hưng Yên dấy lên tranh luận về văn hóa ăn uống và lãng phí thực phẩm.

Quán buffet F.B. nằm trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Phố Hiến, Hưng Yên) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi đăng tải đoạn video bày tỏ sự bức xúc vì hai khách hàng bị cho là cố tình đổ thức ăn thừa xuống đáy thùng rác để né phụ phí.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews chiều 22/5, đại diện quán tỏ ra bất ngờ khi video ghi lại sự việc đã đăng hôm 16/5 được lan truyền trở lại.

Theo chia sẻ từ phía nhà hàng, khách hàng được nhắc đến là cặp vợ chồng, đi ăn với mức giá 298.000 đồng/người. Cả hai lấy các loại hải sản như tôm, đồ sống nhúng lẩu nhưng không sử dụng hết.

Điều khiến chủ quán bức xúc là số thức ăn thừa không để lại trên bàn như thông thường mà "bị dồn xuống tận đáy sọt rác". Theo đại diện nhà hàng, nhân viên chỉ phát hiện sự việc này khi dọn dẹp cuối buổi.

Sau khi nghe báo cáo lại, chủ quán cho biết đã dùng tay không lấy từng phần thức ăn từ thùng rác ra để kiểm tra, bên trong có nhiều tôm, hải sản và đồ ăn gần như còn nguyên. Hình ảnh này được phía quán ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Phần thức ăn thừa sau khi được chủ quán lấy từ đáy thùng rác.

"Đây là khách lạ, khách quen không ai làm như vậy. Trường hợp này là cố tình đổ xuống đáy sọt nên rất khó chấp nhận", người này nói.

Chủ quán cho biết thêm cơ sở có ghi rõ quy định đồ ăn thừa, kể cả sống hay chín, đều tính phí 50.000 đồng/lạng. Thông thường, khách ăn dư ít, nhân viên chỉ nhắc nhở, lần sau lấy vừa đủ để tránh lãng phí.

Clip chủ quán trực tiếp nhặt thức ăn từ sọt rác khiến nhiều người xem chú ý, thu hút gần 1 triệu lượt xem, đồng thời làm dấy lên tranh luận về văn hóa buffet và tình trạng lãng phí thực phẩm.

Phần lớn ý kiến trên mạng xã hội cho rằng hành động cố tình giấu thức ăn thừa để tránh phụ phí thể hiện sự thiếu ý thức. Nhiều người cho rằng quy định tính phí đồ ăn dư hiện khá phổ biến ở các quán buffet nhằm hạn chế tình trạng lấy quá nhiều rồi bỏ phí.

"Ăn đến đâu lấy đến đó mới đúng tinh thần buffet", một tài khoản bình luận.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng các nhà hàng nên tăng cường nhắc nhở khách từ đầu bữa hoặc chia nhỏ khẩu phần để hạn chế việc lấy quá tay.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chỉ trích hành động lãng phí thực phẩm của khách, một số người cũng cho rằng chủ quán không nên dùng tay không để lấy thức ăn từ thùng rác vì có thể gây mất vệ sinh và tạo hình ảnh phản cảm. Nhiều tài khoản nhận định sự bức xúc của nhà hàng là dễ hiểu, song việc xử lý nên đảm bảo yếu tố an toàn, vệ sinh trong nhà hàng.

Chủ quán cho biết vì quá bức xúc trước hành xử của khách nên đã dùng tay không lấy phần thức ăn từ sọt rác để quay video, nhằm cảnh báo về ý thức khi ăn buffet và hạn chế lãng phí. Người này khẳng định, số thức ăn này sau đó được nhân viên cho lại vào sọt và đem bỏ cùng các phần thừa khác.