Chuỗi buffet nổi tiếng xin lỗi vì phục vụ phần thịt heo 'xuyên thấu'

Trước phản ánh về phần thịt bị thái quá mỏng, đại diện chuỗi buffet Nhật Bản đã xin lỗi và cho biết sẽ rà soát toàn hệ thống, siết chặt quy chuẩn và kiểm soát chất lượng.

Mới đây, sự việc những lát thịt heo mỏng bất thường tại chuỗi lẩu buffet Shabuyo (Nhật Bản) trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội, sau khi nhiều thực khách đăng tải hình ảnh cho thấy miếng thịt mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua chiếc khay đựng màu đen.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bài viết lan truyền với nội dung như "thịt mỏng như lời đồn đã xuất hiện" hay "đây là lợn xuyên thấu sao" thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh những phần thịt của nhà hàng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, một thực khách đến cửa hàng tại Tokyo vào ngày 19/4 cho biết đã rất bất ngờ khi tận mắt chứng kiến. "Tôi chưa từng thấy miếng thịt nào mỏng đến mức có thể nhìn xuyên như vậy. Tôi cũng tự hỏi liệu họ có thực sự nghĩ cắt như vậy là ổn không", người này nói.

Dù là mô hình buffet, nơi khách có thể ăn không giới hạn, trải nghiệm thực tế vẫn khiến nhiều người phải bàn luận. "Tôi phải ăn theo kiểu chồng nhiều miếng lên nhau, khá bất tiện. Có lẽ tôi đã gọi hơn 50 đĩa. Mong họ quay lại độ dày như trước", vị khách này chia sẻ thêm.

Trường hợp tương tự cũng được ghi nhận tại tỉnh Saitama vào ngày 20/4. Một thực khách khác cho biết ban đầu còn tưởng đó là giăm bông hoặc bánh tráng mỏng. “Nếu gọi món lẻ chắc sẽ hơi sốc, nhưng vì là buffet nên vẫn ăn được. Thậm chí tôi thấy việc cắt mỏng như vậy khá thú vị”, người này nói.

Đại diện chuỗi nhà hàng lên tiếng xin lỗi, đồng thời cam kết rà soát toàn bộ hệ thống.

Trả lời truyền thông, công ty mẹ của chuỗi nhà hàng là Skylark Holdings cho biết họ có quy định rõ ràng về độ dày lát cắt nhằm đảm bảo hương vị và trải nghiệm món ăn. Thịt được nhập nguyên khối và cắt trực tiếp tại cửa hàng.

"Chúng tôi quy định rõ về độ dày tối ưu để đảm bảo cảm nhận được độ mềm của thịt và vị ngọt của nước lẩu. Tuy nhiên, có một số cửa hàng không đạt mức tiêu chuẩn này", đại diện công ty cho biết.

Doanh nghiệp gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đồng thời cam kết rà soát toàn bộ hệ thống và tăng cường kiểm soát chất lượng trong thời gian tới, nhằm đảm bảo trải nghiệm ổn định tại toàn bộ chuỗi Shabuyo.