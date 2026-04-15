Bỏ mukbang, 'thánh ăn' nổi tiếng nhất xứ Hàn đến TP.HCM lập nghiệp

Food vlogger nổi tiếng Hamzy vừa thu hút sự chú ý khi thông báo đã mở một nhà hàng tại TP.HCM, đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp của cô.

Theo chia sẻ trên trang cá nhân ngày 13/4, Hamzy, food vlogger với hơn 14,1 triệu người theo dõi trên YouTube, cho biết cô đã chính thức khai trương nhà hàng chuyên các món ăn Hàn Quốc tại phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Trong bài đăng, nữ vlogger gửi lời mời khán giả đến trải nghiệm thực đơn do chính cô tham gia xây dựng, đồng thời cho biết nhà hàng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, liên tục điều chỉnh dựa trên phản hồi của khách hàng.

Trước đó, giữa tháng 1, thông tin về việc Hamzy đến Việt Nam khởi nghiệp từng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Cô xác nhận nhà hàng thực tế đã mở cửa từ giữa tháng 11, tuy nhiên chưa công bố rộng rãi vì muốn có thời gian cải thiện chất lượng món ăn và dịch vụ.

"Chúng tôi đang liên tục điều chỉnh menu và hương vị dựa trên nhiều ý kiến đóng góp khác nhau", cô chia sẻ.

Đáng chú ý, quyết định mở nhà hàng diễn ra trong bối cảnh Hamzy thông báo tạm dừng hoạt động mukbang, nội dung đã làm nên tên tuổi của cô trên YouTube.

Theo nữ vlogger, việc tạm ngưng không xuất phát từ hoạt động kinh doanh mà do cô đang chuẩn bị cho kế hoạch sinh con. Đây là lần hiếm hoi nữ vlogger công khai về đời sống cá nhân, khiến người hâm mộ bất ngờ.

Cô thông báo tạm ngừng làm vlog để sinh con vào tháng 1.

Dù dừng sản xuất video ăn uống, Hamzy cho biết kênh vlog đời sống vẫn sẽ tiếp tục được duy trì. Cô dự kiến chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống thường ngày cũng như hành trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Điều này cho thấy sự chuyển hướng nội dung rõ rệt, từ mukbang sang lifestyle, song song với việc phát triển kinh doanh ẩm thực.

Việc lựa chọn Việt Nam, cụ thể là TP.HCM, làm điểm đến để mở nhà hàng được cho là bước đi chiến lược của Hamzy trong bối cảnh ẩm thực Hàn Quốc vẫn có sức hút lớn với giới trẻ. Bên cạnh lợi thế về lượng người theo dõi đông đảo tại khu vực châu Á, sự hiện diện trực tiếp của cô tại Việt Nam cũng góp phần tạo hiệu ứng truyền thông cho nhà hàng.

Bên dưới, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tò mò và kỳ vọng sẽ sớm được trải nghiệm trực tiếp các món ăn "chuẩn vị Hamzy". Sự kết hợp giữa danh tiếng cá nhân và hoạt động kinh doanh thực tế đang mở ra một hướng đi mới cho các nhà sáng tạo nội dung, trong đó Hamzy là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng content creator lấn sân F&B tại thị trường Đông Nam Á.

Hamzy, tên thật là Ham Ji Hyung, một trong số nữ YouTuber mukbang tên tuổi người Hàn Quốc với 14,1 triệu lượt theo dõi trên YouTube. Cô nổi tiếng với loạt video tự nấu và thưởng thức món ăn cay, nóng hổi tại nhà. Video mukbang cơm nhà kiểu Hàn Quốc của Hamzy là tuyến nội dung sở hữu lượt xem cao nhất, lên đến 64 triệu lượt.