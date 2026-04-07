Thu nhập gây sốc của nữ streamer Hàn Quốc

Nữ streamer Hàn Quốc Gwajeup (Juice) Seyeon thu hút sự chú ý khi tiết lộ thu nhập “khủng”, đồng thời chia sẻ áp lực đi kèm.

Trong video đăng tải ngày 3/4 trên kênh YouTube “Beautiful Nerd”, Gwajeup (Juice) Seyeon lên tiếng về những thông tin trước đây cho rằng mình kiếm được 3 tỷ won (hơn 57 tỷ đồng ) và làm rõ rằng đó là mức thu nhập ở thời kỳ đỉnh cao.

“Đó là lúc tôi làm ăn rất tốt. Bây giờ không còn như vậy nữa”, cô nói.

Dù vậy, thu nhập gần đây của Seyeon vẫn ở mức đáng kể. Cô tiết lộ rằng vào dịp sinh nhật năm ngoái, mình đã nhận được 100 triệu won (khoảng 1,9 tỷ đồng ) từ quà tặng ảo, còn gọi là “star balloons”, một hình thức donate (tặng quà) phổ biến trên các nền tảng livestream Hàn Quốc, theo Korea Times.

“Tôi đã nhận 100 triệu won vào sinh nhật. Đó là dịp đặc biệt nên người hâm mộ thường ủng hộ rất nhiều”, cô chia sẻ.

Seyeon cũng cho biết tổng thu nhập năm ngoái của mình vào khoảng 1 tỷ won (hơn 17,5 tỷ đồng ), mang đến cái nhìn hiếm hoi về cách kiếm tiền của các streamer hàng đầu Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nữ streamer nhấn mạnh rằng thu nhập cao cũng đi kèm với những áp lực không nhỏ.

“Tôi phải đóng rất nhiều thuế. Có lúc tôi nghĩ mình nên tiếp tục làm việc chăm chỉ, nhưng cũng có lúc chỉ muốn nghỉ ngơi”, cô nói, ám chỉ tình trạng kiệt sức dù đạt được thành công tài chính.

Tại Hàn Quốc, Seyeon (sinh năm 2000) là một trong những streamer có tiếng, thu nhập thuộc hàng cao. Tháng 8/2024, cô gây chú ý bị bắt gặp xuất hiện cùng ông Bang Si Hyuk - chủ tịch HYBE, "cha đẻ" nhóm nhạc BTS đình đám ở Los Angeles (Mỹ), khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai. Nhờ bức ảnh gây sốt, nữ streamer cũng nhanh chóng nổi tiếng, được nhiều người biết đến hơn.