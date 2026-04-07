Sang Thái Lan tìm người yêu, chàng trai Việt mắc kẹt 11 tháng

Sau 1 năm xa cách, Duy sợ mất người yêu nên quyết sang Thái Lan tìm cô. Bị kẹt lại giữa dịch Covid-19, anh ở lại nhà bạn gái 11 tháng và kết hôn với người từng từ chối mình 4 lần.

Trải qua nhiều thử thách, cặp đôi Duy và Nisa có cái kết viên mãn.

Năm 2018, Lê Đình Duy (33 tuổi, An Giang) lần đầu gặp Wunnisa Sodwilai (tên thường gọi là Nisa, 33 tuổi, quốc tịch Thái Lan) khi cô sang Việt Nam làm việc tại một resort 5 sao ở Phú Quốc.

"Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã trúng tiếng sét ái tình bởi ngoại hình xinh xắn, dễ thương của em", Duy chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sau đó, anh bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi. Anh đưa cô đi chơi, tình nguyện làm xe ôm cho mọi chuyến đi của Nisa.

Tuy nhiên, 4 lần tỏ tình, Duy đều bị từ chối thẳng thừng. Nisa cho biết thời điểm đó mục tiêu của cô là làm việc, tích lũy kinh nghiệm và không nghĩ đến chuyện yêu đương. Nỗi sợ tổn thương cũng khiến cô nhiều lần từ chối tình cảm của Duy.

Dù vậy, sự chân thành của chàng trai Việt dần khiến cô rung động. Sau nhiều lần từ chối, Nisa chủ động để Duy chăm sóc, bảo vệ cho mình. Hai người bắt đầu hẹn hò vào năm 2019.

Sang Thái Lan vì sợ mất người yêu

Trong giai đoạn tìm hiểu nhau, khoảng cách về thu nhập cũng từng trở thành rào cản giữa 2 người. Khi đó, Duy chỉ kiếm dưới 10 triệu đồng/tháng, trong khi bạn gái có mức thu nhập cao hơn nhiều. Áp lực khiến chuyện tình yêu của 2 người thêm trắc trở.

"Tôi từng tâm sự với Nisa về chuyện này, không phải vì muốn dừng lại mà chỉ muốn nói cho nhẹ lòng thôi. Sau đó tôi cũng cố gắng phấn đấu, làm đủ mọi việc để kiếm tiến, lo cho tương lai của mình và bạn gái cũng như gia đình", Duy kể.

Gia đình Duy rất quý bạn gái của con. Mọi người thường xuyên tụ tập, ăn uống, coi Nisa như con gái trong nhà. Nisa cũng yêu và dành nhiều tình cảm cho chàng trai Việt Nam.

Sự chân thành của chàng trai Việt đã làm lay động trái tim cô gái Thái.

Tháng 3/2020, dịch Covid-19 bùng phát, Wunnisa Sodwilai phải trở về Thái Lan. Cả 2 vẫn lưu luyến nhưng không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi coi đây là thời gian để cả 2 nhìn nhận lại mối quan hệ của mình. Tôi suy nghĩ về việc làm sao để kiếm thêm thu nhập, có tiền rước em về làm vợ", Duy tâm sự.

Sau một năm xa cách, nhận ra vẫn còn tình cảm sâu đậm và sợ đánh mất bạn gái, Duy quyết định sang Thái Lan vào tháng 3/2021.

Thử thách "ở rể" 11 tháng

Ban đầu khi tới Thái Lan, Duy được sắp xếp ở trong một căn phòng trọ. Nhưng sau đó thấy bạn trai của con mình lạ lẫm khi tới đất nước mới, mẹ của Nisa dù khó tính nhưng đã đề nghị anh sống chung nhà ở tỉnh Surat Thani.

Khoảng thời gian ở đây kéo dài 11 tháng, cũng là lúc Duy ở lại nhà bạn gái nơi đất khách quê người.

“Ngày đầu về tới nhà là mình lao vào làm luôn, thấy gì làm đó. Mẹ Nisa bán bánh waffle, mình ngồi phụ từ sáng tới tối, không biết thì hỏi”, anh kể.

Ban đầu, mẹ của Nisa khá lạnh lùng, ít nói chuyện vì sợ con gái khó hoà hợp với người nước ngoài. Nhưng theo thời gian, sự chăm chỉ và chân thành của Duy dần khiến bà thay đổi thái độ.

“Có thời điểm hai mẹ con ngồi làm cùng mà không nói với nhau câu nào. Sau này thấy mẹ bắt đầu cười và nói chuyện với tôi và đồng ý cho 2 đứa tổ chức đám cưới”, Duy nhớ lại.

Cặp đôi sống hạnh phúc bên nhau suốt nhiều năm.

Cặp đôi tổ chức một đám cưới nhỏ gọn, ấm cúng vào tháng 1/2022. Bố mẹ Duy không thể sang dự vì vướng dịch bệnh, gia đình Nisa đã giúp cặp đôi chuẩn bị các thủ tục chu đáo. Ngày cưới, bà ngoại, mẹ Nan và các dì cũng cho mượn tiền, vàng để làm sính lễ cho đẹp.

Hiện tại, sau nhiều năm kết hôn, cả hai chủ yếu sinh sống tại Thái Lan và thường xuyên về Việt Nam vào dịp lễ Tết hoặc đi công tác.

Duy cho biết anh đang tập trung làm nhà sáng tạo nội dung, thu nhập ổn định hơn trước để có thể chăm lo cho gia đình nhỏ.

"Tôi cảm ơn bà ngoại và mẹ vợ đã yêu quý, chăm sóc cho tôi trong thời gian ở quê vợ. Cảm ơn bà và mẹ vì đã cho tôi một người vợ tuyệt vời", Duy trải lòng.