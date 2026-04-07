Bé gái 9 tuổi nâng tạ 82 kg gây sốc

Lucy Milgrim khiến nhiều người kinh ngạc khi nâng tạ mức 180 pound (khoảng 81,6 kg), gấp 3 lần trọng lượng cơ thể của mình.

Lucy Milgrim (9 tuổi, đến từ New York, Mỹ) đam mê tập gym từ khi rất nhỏ. Theo Oddity Central, trong khi nhiều bạn đồng trang lứa dành phần lớn thời gian cho điện thoại, Lucy thường xuyên đến phòng gym để tập vật chuyên nghiệp và duy trì lịch tập 5 buổi mỗi tuần. Cô bé đã lập 3 kỷ lục tại Mỹ thông qua tổ chức USA Powerlifting.

Khi tham dự Arnold Sports Festival tại Columbus, bang Ohio vào tháng trước, Lucy khiến khán đài bùng nổ khi thực hiện mức tạ 180 pound (khoảng 81,6 kg) gọn gàng chỉ trong một lần nâng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết con số này gấp 3 lần trọng lượng cơ thể Lucy.

Cha của Lucy, ông Brett Milgrim, chia sẻ với People rằng con gái mình từ nhỏ đã là một đứa trẻ "có sức mạnh tự nhiên", với nền tảng thể lực khác biệt so với nhiều bạn bè cùng tuổi. Khi Lucy còn rất nhỏ, vợ chồng ông thường đến phòng tập gym và cô bé bắt đầu bắt chước theo.

"Bố mẹ em tập luyện trong phòng gym, em thấy họ làm nhiều động tác rất thú vị nên muốn thử. Em cũng thích môn vật vì bố em là huấn luyện viên vật và trước đây thường đưa em cùng anh trai đến các buổi tập", Lucy kể.

Dù thành tích của Lucy được xem là rất ấn tượng với độ tuổi và cân nặng của cô bé, màn nâng tạ này cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Khi các đoạn video Lucy nâng tạ gấp 3 lần trọng lượng cơ thể lan truyền mạnh, một số người lo ngại việc tập nặng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Rất ấn tượng, nhưng tôi không chắc đây là điều tốt cho một đứa trẻ 9 tuổi. Xương và cơ của bé chưa ở giai đoạn thích hợp để phát triển cơ bắp như vậy. Tôi lo bé có thể bị chấn thương", một người bình luận.

Một người khác viết: "Điều này không an toàn. Bé vẫn đang trong giai đoạn phát triển xương. Trẻ em thường không nên tập tạ nặng cho đến khi học trung học, sau tuổi dậy thì. Sàn chậu cũng có thể bị ảnh hưởng".