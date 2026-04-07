Sau cú lừa tuyển dụng của Oatside, gia đình "Pam yêu ơi" trở thành tâm điểm tranh luận vì chọn hợp tác với hãng sữa này.

Gia đình "Pam yêu ơi" bị chỉ trích vì hợp tác với hãng sữa Goatside trong chiến dịch quảng bá đang gây tranh cãi.

Bài đăng xin lỗi của thương hiệu sữa yến mạch Oatside Việt Nam ngày 5/4 chưa thể xoa dịu sự phẫn nộ từ dư luận. Bài viết thu hút 3.800 lượt tương tác, nhưng đến 2.100 là biểu tượng giận dữ. Nhiều người cho rằng nhãn hàng xin lỗi "như cho có", đồng thời yêu cầu xem lại cách đơn vị làm marketing tại thị trường Việt Nam.

Đến ngày 7/4, làn sóng chỉ trích lan sang cácnhân vật liên quan. Tâm điểm tranh luận lần này là gia đình influencer Salim. Trước đó, bé Pamela Hải Đường (4 tuổi), con của nữ KOL, được "bổ nhiệm" làm "Chief Milk Officer (Giám đốc điều hành chốt sữa ngon).

Trên nền tảng Threads, một bức ảnh chụp bảng thống kê các chiến dịch quảng bá của gia đình Salim (trong đó có sự xuất hiện của bé Pam) năm 2024 được lan truyền. Danh sách này ghi lại hàng chục bài đăng quảng cáo trong với nhiều thương hiệu khác nhau, từ thực phẩm, đồ gia dụng đến dịch vụ nhà hàng, khách sạn.

Poster "bổ nhiệm" bé Pam ở vị trí "CMO". Ảnh: Oatside Việt Nam/Facebook.

Nhiều người cho rằng tần suất quảng cáo dày đặc cho thấy bé Pam đang trở thành gương mặt xuất hiện thường xuyên trong các chiến dịch marketing. Điều này làm dấy lên tranh luận về việc liệu một đứa trẻ nhỏ có đang bị "thương mại hóa hình ảnh" quá sớm hay không.

Phóng viên đã liên hệ gia đình nữ KOL nhưng chưa nhận được phản hồi.

Thực tế, câu chuyện này không phải mới. Vào tháng 4/2024, một số diễn đàn mạng xã hội từng có những cuộc tranh luận về việc gia đình Salim thường xuyên đưa con gái tham gia các nội dung quảng bá thương hiệu.

Một số người bày tỏ quan điểm rằng trẻ em không nên xuất hiện quá thường xuyên trong các chiến dịch thương mại khi còn quá nhỏ tuổi.

"Bé Pam rất đáng yêu và được nhiều người yêu mến, nhưng việc xuất hiện liên tục trong các quảng cáo khiến nhiều người cảm thấy như hình ảnh của bé đang bị khai thác quá mức", một người dùng để lại bình luận.

Một số ý kiến khác cho rằng việc trẻ em trở thành "gương mặt đại diện" cho các chiến dịch marketing có thể tạo ra áp lực không cần thiết khi các em còn quá nhỏ để hiểu rõ về môi trường truyền thông.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng việc gia đình chia sẻ cuộc sống và hợp tác thương hiệu là lựa chọn cá nhân của các influencer, miễn là không vi phạm pháp luật hay quyền riêng tư của trẻ.

Tranh cãi liên quan đến thương hiệu Oatside bắt đầu sau bài đăng tuyển dụng khó hiểu của đơn vị ngày 1/4. Bài đăng tuyển vị trí CMO trên nền tảng LinkedIn, thu hút hàng trăm hồ sơ ứng tuyển. Tuy nhiên sau đó, thương hiệu công bố người "được chọn" là bé Pam, con gái của Salim, với cách giải thích CMO thực chất là Chief Milk Officer, một cách chơi chữ nhằm nói rằng trẻ em là "người đánh giá vị sữa ngon".

Cách triển khai chiến dịch khiến nhiều người cho rằng doanh nghiệp đã sử dụng hình thức tuyển dụng nghiêm túc để làm marketing, gây hiểu nhầm cho ứng viên. Sau khi tranh cãi bùng nổ, phía thương hiệu đã lên tiếng xin lỗi vì cách truyền thông chưa phù hợp.

Tuy nhiên, khi danh tính "CMO nhí" được công bố, dư luận trên mạng xã hội lại chuyển sang tranh luận về vai trò của bé Pam trong các hoạt động quảng bá thương hiệu.

Từng nói với Tri Thức - Znews, ThS Lê Anh Tú - giảng viên truyền thông - cho rằng vấn đề cốt lõi của câu chuyện này không nằm ở ý tưởng sáng tạo, mà ở "ngữ cảnh" mà ý tưởng đó được đặt vào. Ông cho rằng áp dụng chiêu trò marketing trên nền tảng nghiêm túc như Linkedin là chưa phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh môi trường tuyển dụng đang khát nhân sự.