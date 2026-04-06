Xoài Non đáp trả khi bị tố 'ngáo giá'

Xoài Non tiếp tục gây tranh cãi khi bị tố thanh lý mỹ phẩm “ngáo giá” trên Threads, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Xoài Non lên tiếng khi tiếp tục vướng tranh cãi thanh lý đồ. Ảnh: chanchan.0411/Instagram.

Ngày 5/4, một tài khoản trên Threads đã đăng bài gọi tên Xoài Non, kèm nhận xét tiêu cực về mức giá cô đưa ra khi bán hàng. Người này cho rằng một thỏi son được nữ influencer thanh lý với giá 200.000 đồng, trong khi bản thân mua mới trên sàn thương mại điện tử chỉ 162.000 đồng kèm quà tặng.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đồng tình với quan điểm “ngáo giá”, đồng thời dẫn thêm các sản phẩm khác được cho là có mức thanh lý cao. Ngược lại, không ít ý kiến bênh vực Xoài Non, cho rằng giá mỹ phẩm có thể chênh lệch tùy nơi mua, chương trình khuyến mãi hoặc nguồn gốc hàng hóa.

Sau khi bị nhắc tên, Xoài Non trực tiếp phản hồi dưới phần bình luận. Cô cho rằng người đăng cần kiểm tra lại giá bán chính hãng trước khi đưa ra nhận định:

“Chào bạn, trước khi đăng bài mình nghĩ bạn nên check qua trên mall xem bán giá gốc bao nhiêu, giá đã sale bao nhiêu và hiện mình đang pass lại bao nhiêu nhen. Sản phẩm bị quệt nắp nên để nói là đã dùng thì không phải đâu bạn. Mình không biết bạn mua ở đâu với mức giá đó, có thể may mắn săn sale được và chỗ bạn mua chính hãng hay không thì chỉ mình bạn biết. Còn hàng bên mình thì đảm bảo cho bạn là chính hãng nha. Cám ơn”.

Dưới bài đăng, cộng đồng mạng tiếp tục chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng việc mua bán là tự nguyện, người bán có quyền đưa ra mức giá, người mua có thể lựa chọn hoặc bỏ qua. Bên còn lại cho rằng với sản phẩm đã qua sử dụng, mức giá cần hợp lý hơn để tránh gây hiểu nhầm.

Đây không phải lần đầu Xoài Non vướng tranh cãi liên quan đến việc thanh lý đồ cá nhân. Năm 2025, cô từng gây xôn xao khi đăng bán cả những vật dụng nhỏ như nhíp đã qua sử dụng với giá vài nghìn đồng, hay đồ dùng miễn phí từ khách sạn.

Trước làn sóng chỉ trích thời điểm đó, Xoài Non giải thích việc lập kênh “pass đồ” xuất phát từ mong muốn chuyển lại những món đồ còn dùng được với giá thấp, tránh lãng phí và có thêm chi phí phục vụ các hoạt động khác. Cô khẳng định đây không phải hình thức kinh doanh, đồng thời cho biết vẫn phải chi trả cho nhân sự hỗ trợ vận hành.

Sau nhiều tranh cãi kéo dài, nữ influencer từng thông báo dừng kênh thanh lý. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, cô quay trở lại với hoạt động này và xóa các nội dung liên quan đến lùm xùm trước đó.

Xoài Non (tên thật Phạm Trang, sinh năm 2002) nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật. Hiện cô hoạt động với vai trò KOL, người mẫu ảnh và làm nội dung trên mạng xã hội. Bên cạnh công việc, đời sống cá nhân của Xoài Non cũng nhận nhiều sự quan tâm, đặc biệt sau khi cô công khai mối quan hệ với MC Gil Lê.