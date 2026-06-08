Tình trạng bé gái bị đẩy ngã lộn cổ ở sân chơi chung cư

Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến con gái anh Ngọc Anh bị chấn thương khá nặng, hiện được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 8/6, anh Ngọc Anh (Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ clip ghi lại sự cố xảy ra với con gái ở sân chơi chung cư vào ngày 7/6 khiến nhiều người thót tim. Sự việc xảy ra khiến anh day dứt tự trách bản thân vì đã không theo sát con.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, anh Ngọc Anh cho biết con gái anh bị một bé trai từ bên ngoài vào khu vui chơi bất ngờ xô ngã từ cầu trượt cao khoảng 1,5 m xuống nền đất.

"Kết quả chụp chiếu cho thấy con bị nứt xương hốc mắt, tụ máu đầu. Con vẫn đang nằm viện để theo dõi thêm. Với gia đình tôi lúc này, sức khỏe của con là ưu tiên trên hết", anh Ngọc Anh nói.

Theo phụ huynh này, sau khi xảy ra tai nạn, gia đình vẫn chưa làm việc với phía gia đình của đứa trẻ gây ra sự cố. Hiện tại, các bác sĩ đánh giá sức khỏe của bé đã ổn định hơn nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện thêm 2-3 ngày để tiếp tục theo dõi.

Sau sự việc, con gái anh Ngọc Anh gặp chấn thương lớn và đang điều trị tại bệnh viện.

Anh Ngọc Anh cho biết đứa trẻ xô ngã con gái anh là trẻ tự kỷ. Tuy nhiên, theo anh, đây không thể là lý do để người lớn buông lỏng việc giám sát con tại nơi công cộng.

"Chúng ta đều biết trẻ tự kỷ thường khó kiểm soát cảm xúc và hành vi hơn bình thường. Chính vì vậy, cha mẹ và người thân càng phải theo sát các con từng giây từng phút, không thể để trẻ tự do chạy nhảy mà không có người quản lý", anh bày tỏ.

Người cha cũng thừa nhận bản thân có phần chủ quan khi không ở sát bên con vào thời điểm xảy ra tai nạn.

"Tôi tự trách mình vì đã không theo sát con để xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Chỉ mong kết quả chụp chiếu của con không có thêm vấn đề nào đáng lo ngại và con sớm hồi phục hoàn toàn", anh nói.

Từ trải nghiệm của gia đình, anh Ngọc Anh mong muốn câu chuyện sẽ trở thành lời cảnh báo đối với các phụ huynh có con nhỏ khi đưa trẻ đến khu vui chơi tập thể.

Bên cạnh đó, anh cũng kiến nghị ban quản lý các khu chung cư cần siết chặt công tác an ninh, kiểm soát người ra vào sân chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ em.