Phòng thờ tan hoang vì mảng trần xi măng bất ngờ đổ sập ở Thanh Hóa

Mảng trần xi măng thi công cách đây hơn 3 năm đổ sập ngay phòng thờ khiến gia chủ ở Thanh Hóa lo lắng. May mắn không có thiệt hại về người.

Phòng thờ tan hoang khi mảng trần xi măng bất ngờ đổ sập Trần xi măng thi công cách đây 3-4năm bất ngờ đổ sập khiến gia chủ ở Thanh Hóa lo lắng.

Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tan hoang trong gian thờ ở một căn nhà do mảng trần lớn đổ sập. Dưới đất, các mảng xi măng lớn nhỏ nằm vương vãi tứ phía, nhiều vật dụng, chi tiết gỗ trên bàn thờ bị đổ gãy tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Đoạn video khiến nhiều người lo ngại, đặc biệt là những gia đình cũng sử dụng kết cấu trần ốp xi măng tương tự. "Trông nguy hiểm quá, không biết có ai bị thương không", "Bao nhiêu vụ như vậy rồi, làm kiểu này không an toàn, tốt nhất để nguyên hoặc làm trần nhựa thôi", một số dân mạng bình luận.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Văn Kim (chủ cơ sở Nhôm kính Bảo Anh, Thanh Hóa) - người đăng clip lên mạng - cho biết vụ sập trần xảy ra cách đây khoảng một tuần, đội của anh được chủ nhà thuê đến để thi công lại phần hư hỏng.

"Trần của nhà này được trát xi măng, do một đội thợ khác thực hiện cách đây khoảng 3-4 năm. May mắn chỉ sập ở phòng thờ, khi đó không có ai nên không gây thiệt hại về người. Sau đó, chúng tôi đã thi công lại bằng trần nhựa nano nhằm đảm bảo an toàn", anh nói.

Đội của anh Kim được mời đến để xử lý trần nhà hư hỏng, thay thế trần các tầng còn lại thành trần nhựa nano. Ảnh cắt từ clip.

Anh Kim cho hay căn nhà này có 5 tầng. Sau sự việc, chủ nhà hoảng hốt và lo lắng về an toàn nên đã yêu cầu đội của anh đục toàn bộ trần xi măng của các tầng còn lại và thay thế bằng trần nhựa.

Chia sẻ video lên mạng, anh mong muốn cảnh báo mọi người cẩn thận hơn trong xây dựng nhà ở, đảm bảo an toàn.

"Theo kinh nghiệm của tôi, mọi người không nên trát trần nhà bằng xi măng. Dù không thể nói chắc nó mất an toàn hay không, tuy nhiên có nhiều loại trần an toàn hơn", anh bày tỏ, đề cập đến thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ trần xi măng hay thạch cao bị sập gây nguy hiểm.

Trước đó, vào cuối tháng 5, một em bé 6 tháng tuổi ở Nghệ An không may tử vong trong khi ngủ do mảng vữa trên trần rơi trúng. Ngôi nhà xảy ra sự việc mới được đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay.

Sau khi sự việc đau lòng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dân lo lắng, chủ động kiểm tra lại trần nhà trát vữa, thạch cao của nhà mình để tránh sự việc đáng tiếc.