Khách Tây 'toát mồ hôi' khi thi đẩy gậy với cô gái ở Mộc Châu

Tưởng chừng sẽ dễ dàng giành chiến thắng nhờ chênh lệch cân nặng, một khách nước ngoài gây bất ngờ khi liên tục lép vế trước cô gái người dân tộc Thái trong màn đẩy gậy ở Mộc Châu.

Video khách Tây 'toát mồ hôi' khi đấu gậy cùng cô gái dân tộc Thái Màn so tài đẩy gậy giữa một du khách nước ngoài và cô gái người Thái tại phố đi bộ Mộc Châu đang gây chú ý trên mạng xã hội. Dù có lợi thế lớn về thể hình, vị khách vẫn tỏ ra khá vất vả khi phải duy trì tư thế ngồi xổm và đối đầu với đối thủ nhỏ con nhưng giàu kinh nghiệm trong môn thể thao dân gian này.

Ngày 7/6, đoạn video ghi lại màn so tài đẩy gậy giữa một du khách nước ngoài nặng khoảng 80 kg và cô gái dân tộc Thái chỉ khoảng 50 kg thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ khi lợi thế vượt trội về thể hình không giúp vị khách giành chiến thắng trong trò chơi dân gian quen thuộc của đồng bào vùng cao.

Trong clip, hai người cùng nắm hai đầu cây gậy tre, giữ trọng tâm thấp và tìm cách kéo hoặc đẩy đối phương mất thế. Dù sở hữu vóc dáng to lớn hơn hẳn, người đàn ông liên tục gặp khó khăn trước sự vững vàng của cô gái. Không chỉ chưa quen với kỹ thuật của môn chơi, vị khách còn tỏ ra khá chật vật khi phải duy trì tư thế ngồi xổm trong thời gian dài.

Ngược lại, cô gái dân tộc Thái giữ được sự ổn định, liên tục điều chỉnh lực kéo và góc tác động khiến đối thủ nhiều lần mất thăng bằng. Sau khoảng 3 phút thi đấu trong tiếng cổ vũ của đông đảo người xem, du khách nước ngoài chủ động xin dừng cuộc chơi, nhận được những tràng vỗ tay và tiếng cười thích thú từ khán giả xung quanh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Văn Hiệp, hướng dẫn viên địa phương và cũng là người ghi lại video, cho biết sự việc diễn ra tối 5/6 tại Không gian nghệ thuật Tây Bắc thuộc phố đi bộ đêm phim trường Mộc Châu (Sơn La). Đây là địa điểm thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc dành cho du khách.

Theo anh Hiệp, đẩy gậy là trò chơi quen thuộc trong các hoạt động cộng đồng ở khu vực Tây Bắc. Nhiều người cho rằng môn này chỉ cần sức khỏe là đủ, nhưng thực tế kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng.

“Người chơi phải biết giữ trọng tâm, tận dụng lực kéo - đẩy hợp lý và chọn đúng thời điểm đối phương mất thăng bằng. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh thì chưa chắc đã giành được lợi thế”, anh Hiệp chia sẻ.

Nam hướng dẫn viên cũng cho biết tư thế ngồi xổm là một trong những trở ngại lớn đối với nhiều du khách nước ngoài khi tham gia trò chơi. Trong khi đó, người dân địa phương thường đã quen với tư thế này nên có lợi thế đáng kể về khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể.

Mỗi tối, khu vực trên đều tổ chức các trò chơi dân gian và hoạt động giao lưu văn nghệ phục vụ khách tham quan. Giá vé hiện ở mức 80.000 đồng vào ngày thường và 100.000 đồng vào cuối tuần.

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận thích thú. Không ít người cho rằng màn so tài là minh chứng cho việc ở các môn thể thao dân gian, kinh nghiệm, kỹ thuật và khả năng giữ thăng bằng đôi khi quan trọng không kém sức mạnh thể chất.

Đẩy gậy là môn thể thao dân gian phổ biến của nhiều dân tộc vùng núi phía Bắc như người Thái, Mường, Tày và Nùng. Người chơi cùng nắm một cây gậy, tìm cách kéo hoặc đẩy đối phương ra khỏi khu vực quy định hay làm đối thủ mất thế. Bộ môn này đòi hỏi sự phối hợp giữa sức mạnh, phản xạ, khả năng giữ thăng bằng và kỹ thuật điều khiển lực, nên thường xuất hiện trong các lễ hội truyền thống, giải thể thao quần chúng cũng như các sự kiện quảng bá văn hóa vùng cao.