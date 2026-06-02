Dàn 'phụ dâu gymer' lực lưỡng ở miền Tây gây chú ý

Dàn thanh niên lực lưỡng mặc váy cưới làm "phụ dâu" trong một đám cưới ở An Giang đang gây sốt trên TikTok với 1,8 triệu lượt xem.

1,8 triệu lượt xem dàn 'phụ dâu gymer' lực lưỡng ở miền Tây Video dàn "phụ dâu" là những chàng trai tập gym mặc váy cưới tại một đám cưới ở An Giang thu hút 1,8 triệu lượt xem. Trước những tranh cãi cho rằng ngày vui không nên đùa cợt, gia đình cô dâu khẳng định hai họ đều cảm thấy vui vẻ và thích thú.

Ngày 1/6, video ghi lại cảnh dàn "phụ dâu" đặc biệt xuất hiện trong lễ cưới tại An Giang đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thay vì các cô gái trẻ như thường thấy, những người nhận lễ từ nhà trai lại là các thanh niên có vóc dáng vạm vỡ, diện váy trắng.

Clip được đăng tải trên TikTok đã nhanh chóng lan truyền, thu hút khoảng 1,8 triệu lượt xem. Bên cạnh nhiều ý kiến thích thú trước sự hài hước và sáng tạo của gia đình, không ít người cho rằng đám cưới là ngày trọng đại nên cần giữ sự trang trọng, tránh những màn đùa cợt gây tranh cãi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Phương Hoàng - em trai ruột của cô dâu - cho biết ý tưởng này xuất phát từ chính cô dâu và nhận được sự đồng thuận của gia đình hai bên.

Cô dâu chụp ảnh kỷ niệm cùng dàn "phụ dâu gymer". Ảnh: NVCC.

Theo anh Hoàng, gia đình làm nghề buôn bán tại chợ nhiều năm nên có mối quan hệ thân thiết với đông đảo thanh niên trong xóm. Trước ngày cưới, cô dâu đã nảy ra ý tưởng nhờ một số người quen có ngoại hình nổi bật, thường xuyên tập gym, mặc váy cưới để đóng vai phụ dâu trong nghi thức nhận lễ từ nhà trai.

"Ban đầu, mọi người cũng ngại nhưng sau khi được thuyết phục thì đều vui vẻ đồng ý tham gia. Các anh chỉ mặc váy cô dâu trong lúc nhận lễ, chụp hình lưu niệm rồi thay lại trang phục bình thường để dự tiệc", anh Hoàng kể.

Theo người nhà, cô dâu và chú rể đã có khoảng 5 năm tìm hiểu, yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Vì muốn ngày cưới trở nên đáng nhớ và mang lại tiếng cười cho khách mời nên cô dâu đã đưa ra ý tưởng độc đáo này.

Trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, anh Hoàng cho biết gia đình không quá bận tâm. Theo anh, điều quan trọng là không khí vui vẻ trong ngày trọng đại.

"Hai bên gia đình, họ hàng và khách mời đều rất hào hứng, ai cũng cười vui và ủng hộ. Mọi thứ diễn ra văn minh, không ảnh hưởng đến các nghi thức cưới hỏi nên gia đình thấy rất thoải mái", anh nói.