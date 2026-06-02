Bố mẹ chồng 'chóng mặt' vì 4 nàng dâu liên tiếp sinh con

Gia đình Thiên Tú liên tiếp đón thêm thành viên mới trong vòng vài tháng, trong đó cô và chị dâu thứ 3 sinh cùng ngày.

4 nàng dâu rủ nhau sinh con liên tiếp khiến bố mẹ chồng 'choáng váng' Bố mẹ chồng của Thiên Tú (Lâm Đồng) bận rộn hơn nhiều từ khi các cháu liên tiếp chào đời.

Chỉ trong vài tháng, gia đình Thiên Tú (22 tuổi, Bảo Lộc, Lâm Đồng) liên tiếp đón thêm thành viên mới. 4 nàng dâu lần lượt sinh con gần nhau đến mức ông nội Trần Nguyễn (sinh năm 1971) và bà nội Nguyễn Thị Xuân Tươi (sinh năm 1976) chưa kịp hết bận bịu chăm cháu này lại tiếp tục chuẩn bị đón cháu khác.



Trong số đó, Thiên Tú và người chị dâu thứ 3 tên Trinh cùng sinh con vào tháng 4. Chị dâu cả tên Lan sinh em bé vào tháng 5, trong khi chị dâu thứ 2 tên Khánh dự kiến sinh vào tháng 7 tới.

Sự trùng hợp khiến nhiều người bất ngờ nhất là việc Tú và chị dâu thứ 3 sinh con cùng ngày.

"Ngày dự sinh của tôi và chị Trinh chỉ cách nhau một ngày. Hôm chị đi sinh, tôi vào viện thăm rồi tiện khám luôn. Bác sĩ kiểm tra và cho biết đã có dấu hiệu chuyển dạ nên yêu cầu nhập viện. Cuối cùng chị sinh buổi sáng, còn tôi sinh buổi tối cùng ngày", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Việc liên tiếp có thêm em bé khiến nhịp sinh hoạt của cả gia đình Tú thay đổi đáng kể. Nếu trước đây mỗi người có công việc và lịch trình riêng, hiện tại phần lớn thời gian đều xoay quanh việc chăm sóc trẻ nhỏ.

Theo Tú, giờ ăn, giờ ngủ hay giờ tắm của các bé đều nhận được sự quan tâm của mọi thành viên. Ngôi nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ con, khác hẳn không khí trước đây.

Ông Nguyễn, bà Tươi (ảnh trái) và 4 nàng dâu Lan, Khánh, Trinh, Tú (từ trái qua phải).

Về việc chăm sóc các con, 4 nàng dâu nhận được sự hỗ trợ lớn từ bố mẹ chồng. Công việc nội trợ, nấu nướng hay chăm sóc cháu đều được các thành viên san sẻ cho nhau.

Tú cho biết từ khi sinh em bé, cô và các chị em dâu gần như không phải lo lắng quá nhiều về việc nhà. Bà nội thường phụ trách tắm rửa cho các cháu, trong khi ông bà và các con trai hỗ trợ cơm nước, sinh hoạt mỗi ngày.

Tú hiện còn có một bé gái lớn 20 tháng tuổi. Nhờ từng trải qua giai đoạn nuôi con nhỏ, cô có thêm kinh nghiệm để hỗ trợ các chị em dâu khi cần.

Dù việc chăm sóc trẻ sơ sinh không tránh khỏi những đêm thức khuya hay những lúc các bé quấy khóc, gia đình vẫn rất vui vẻ. Các ông bố đều tích cực chia sẻ trách nhiệm chăm con cùng vợ nên áp lực được giảm bớt đáng kể.

"Có những lúc một bé khóc, những bé khác cũng khóc theo khiến cả nhà phải chia nhau mỗi người bế một cháu để dỗ dành. Ông nội đôi khi gọi nhầm tên cháu vì quá đông, còn bà nội từng có lần vừa chăm bé lớn vừa trông bé nhỏ nên vô tình đút nhầm muỗng khiến cả nhà bật cười", Tú chia sẻ.

Một điều thú vị khác là bố mẹ chồng Tú sinh được 4 người con trai. Đến khi các con lần lượt lập gia đình, những em bé chào đời lại đều là con gái. Hiện gia đình đã có 4 bé gái và nếu tính cả con gái lớn 20 tháng tuổi của Tú thì tổng cộng có 5 cháu gái.

"Ba mẹ chồng tôi sinh được 4 con trai. Đến lượt các con lập gia đình thì lại sinh liên tiếp toàn con gái. Tính cả bé lớn của tôi là 5 bé gái nên ông nội hay đùa rằng ông sinh 'tứ quý tử', còn đến đời con cháu thì thành 'ngũ long công chúa'", Tú tâm sự.

