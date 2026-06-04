5 triệu lượt xem con gái khoe đám cưới bố với mẹ kế người Khmer

Thiền Tâm yêu quý mẹ kế vì đối xử rất tốt với hai chị em cô. Cô gái Tây Ninh còn tự tay chọn đồ trang sức tặng cho bạn đời mới của cha trong đám cưới.

Con gái chúc phúc cho cha và mẹ kế gây sốt MXH Khoảnh khắc Thiền Tâm (quê Tây Ninh) khoe đến dự đám cưới của cha ruột và mẹ kế khiến cộng đồng mạng "tan chảy" vì năng lượng lạc quan, tích cực cô mang lại.

Mới đây, câu chuyện một cô gái chia sẻ khoảnh khắc đám cưới của cha ruột thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trái với định kiến cho rằng con cái thường khó chấp nhận việc cha mẹ đi bước nữa, thái độ đón nhận văn minh của cô gái này khiến nhiều người phải thay đổi góc nhìn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đào Ngọc Thiền Tâm (sinh năm 2002) cho biết cô quê ở Tây Ninh, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cha mẹ Tâm ly hôn từ năm cô học lớp 10.

Bố của Tâm là giáo viên trung học cơ sở, đồng thời nghiên cứu về văn học. Trong quá trình nghiên cứu văn hóa Khmer tại Tây Ninh, ông thường gặp khó khăn khi giao tiếp với bà con địa phương do vốn tiếng Khmer còn hạn chế. Do đó, ông phải nhờ sự hỗ trợ phiên dịch của một nữ phóng viên. Sau đó, họ dần làm quen và có thiện cảm với nhau.

Khi quyết định đi bước nữa, người cha chủ động tâm sự và nhận được sự thấu hiểu từ các con.

"Chuyện ba lấy vợ có chia sẻ với tôi. Tôi với em gái cũng thân với dì lắm", Thiền Tâm bộc bạch.

Tâm (váy đỏ) trong lễ cưới của ba và mẹ kế.

Thời gian đầu, hai chị em Tâm quen biết người bạn đời mới của cha qua những lần bà đến nhà chơi. Bằng sự nhạy cảm của một cô gái trưởng thành, Tâm hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự tử tế của người phụ nữ này.

"Tôi cảm nhận được sự chân thành của dì. Theo tôi, điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim, qua vài lần gặp tôi biết dì yêu bố và coi chúng tôi như người nhà", Tâm nói.

Sự xuất hiện của người phụ nữ Khmer không hề làm xáo trộn tình cảm gia đình Tâm, ngược lại còn mang đến nhiều niềm vui. Cả Tâm và em gái đều đón nhận bà bằng một thái độ rất tích cực và cởi mở.

"Vợ mới của ba thương mình thì mình cũng vui vẻ đón nhận. Ba cũng cần có hạnh phúc của mình", Tâm trải lòng.

Đặc biệt, ngày vui của bố Thiền Tâm nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình nội ngoại. Ai nấy đều cảm thấy thoải mái và chúc mừng cho hạnh phúc mới của ông. Tâm cũng tự tay chọn trang sức tặng cho vợ mới của cha.

Đáng quý hơn, mẹ đẻ của Tâm cũng có cách ứng xử văn minh khi biết tin chồng cũ tái hôn. "Mẹ cũng vui vẻ chúc phúc cho ba. Có những chuyện khi lớn lên cần nghĩ thoáng hơn và lạc quan, miễn vui vẻ hạnh phúc", Tâm chia sẻ.