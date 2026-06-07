Đang đi chơi, nhóm thanh niên bất ngờ lao vào cào lúa giúp cụ bà

Thấy trời sắp đổ mưa, nhóm thanh niên trong xóm lập tức cào lúa giúp cụ bà. Đoạn video sau đó thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

Clip nhóm thanh niên cào lúa giúp cụ bà ở Hải Phòng gây chú ý Đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh niên hối hả cào lúa giúp một cụ bà trước cơn mưa bất chợt đang nhận được nhiều lời khen. Anh Quân Nguyễn, chủ nhân video, cho biết mọi việc diễn ra hoàn toàn tình cờ khi anh em vừa ghé nhà chơi vào chiều 4/6.

"Có cháu gái xinh trong nhà nên thanh niên mới nhiệt tình thế này?". Bình luận hài hước của cư dân mạng xuất hiện dày đặc dưới đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên tất bật cào lúa giúp cụ bà trước khi cơn mưa bất ngờ ập đến ở Hải Phòng.

Đoạn video đang thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Trong clip, thấy sân lúa của cụ bà chưa kịp thu dọn khi trời chuyển mưa, nhiều thanh niên lập tức xắn tay hỗ trợ, nhanh chóng gom lúa vào nơi khô ráo để tránh bị ướt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Quân Nguyễn (sống tại phường Thủy Nguyên, Hải Phòng), người đăng tải video, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 4/6.

"Hôm đó anh em trong xóm vừa sang nhà chơi thì trời bất ngờ đổ mưa. Thấy lúa đang phơi ngoài sân có nguy cơ bị ướt nên mọi người cùng nhau giúp bà thu gom", anh kể.

Sau khi video lan truyền, nhiều người để lại bình luận hài hước, cho rằng nhóm thanh niên nhiệt tình như vậy vì trong nhà có "cháu gái xinh". Tuy nhiên, anh Quân khẳng định đây chỉ là lời trêu vui của cộng đồng mạng.

"Nhà tôi không có con gái đâu. Các em, các cháu trong xóm vẫn hay qua chơi với tôi", anh nói.

Bên cạnh những bình luận dí dỏm, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh những người trẻ sẵn sàng giúp đỡ người lớn tuổi trong công việc đồng áng. Không ít tài khoản cho rằng đây là khoảnh khắc giản dị nhưng đẹp, phản ánh tinh thần làng xóm gắn bó vẫn hiện hữu ở nhiều vùng quê.

Hiện Hải Phòng và nhiều địa phương miền Bắc đang bước vào giai đoạn thu gom, bảo quản thóc sau vụ lúa xuân. Đây cũng là thời điểm người dân tranh thủ những ngày nắng ráo để phơi lúa trước khi đưa vào kho.

Tuy nhiên, thời tiết đầu tháng 6 thường xuất hiện những cơn mưa dông bất chợt vào buổi chiều và tối. Nếu không kịp thu gom, lúa phơi ngoài sân có thể bị ẩm, giảm chất lượng hoặc nảy mầm, ảnh hưởng đến quá trình bảo quản sau thu hoạch.