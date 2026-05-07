Bó hoa cưới kết từ 'lúa chín cúi đầu' của cô dâu miền Tây gây sốt MXH

Bó hoa cưới được kết từ những bông lúa mộc mạc, giản dị không chỉ tạo điểm nhấn đặc biệt mà còn được cô dâu Vĩnh Long gửi gắm nhiều ý nghĩa.

Ngày 5/5, đám cưới của cô dâu Huỳnh Dolly (quê Vĩnh Long) và chú rể Hậu (Sóc Trăng cũ nay là Cần Thơ) diễn ra trong không khí ấm cúng, hạnh phúc. Trong đó, bó hoa cưới được làm từ những bông "lúa chín cúi đầu" bất ngờ gây sốt, nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Thay vì hoa tươi truyền thống, cô dâu Huỳnh lựa chọn những bông lúa chín vàng, được bó gọn gàng, tạo nên vẻ đẹp vừa khác biệt vừa mộc mạc nhưng ý nghĩa.

Bó hoa cưới độc lạ gây sốt mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Huỳnh cho biết: "Hoa cưới tôi sử dụng trong ngày trọng đại tượng trưng cho hạt ngọc của người nông dân, thể hiện sự trân trọng đối với thành quả lao động và nghề trồng lúa.

Bên cạnh đó, ý nghĩa lớn nhất tôi gửi gắm trong bó hoa này là gia đình chồng tôi kinh doanh mảng lúa gạo tại Sóc Trăng. Ông xã đã cùng tôi thống nhất lấy bó hoa lúa hàm ý về mảng kinh tế truyền thống cha ông suốt mấy đời nay".

Theo cô dâu, bó hoa không chỉ đơn thuần là vật trang trí trong ngày cưới mà còn mang thông điệp về sự trân trọng giá trị lao động và nghề nông, một phần gắn bó với gia đình chú rể.

Sau khi hình ảnh được chia sẻ, bó hoa cưới nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen cho ý tưởng độc đáo, tinh tế và giàu ý nghĩa. Một số bình luận nổi bật như: "Trông đẹp mà ý nghĩa, cô dâu chú rể sáng tạo quá, khác biệt thật", "Đậm chất quê hương, mộc mạc mà vẫn sang".

