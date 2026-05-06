Mẹ chồng Thụy Sĩ về Việt Nam thăm nhà con dâu, bất ngờ được tặng vàng

Trong 2 tuần, bà Rosmarie, mẹ chồng 80 tuổi của chị Quỳnh Anh, được tận mắt cảm nhận cuộc sống, văn hóa ở quê hương của con dâu người Việt.

Mẹ chồng Thụy Sĩ nhận bất ngờ khi sang Việt Nam thăm nhà con dâu Lần đầu tiên sang Việt Nam, bà Rosmarie được gia đình thông gia đón tiếp nồng hậu.

Năm 2021, Chị Quỳnh Anh (sinh năm 1989, quê Nghệ An) kết hôn với anh Jorg Strehler (sinh năm 1985, đến từ làng Wald ZH, bang Zurich, Thụy Sĩ). Vợ chồng chị lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại Việt Nam và gia đình nhà trai đã mua vé máy bay để tham dự. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát khiến kế hoạch phải hoãn lại.

Từ đó, bà Rosmarie (80 tuổi), mẹ chồng của chị Quỳnh Anh, luôn nhắc về việc lỡ dịp đến Việt Nam, đặc biệt sau khi con dâu sinh cháu nội.

Mong muốn thực hiện tâm nguyện nhiều năm của mẹ chồng, gần đây, chị Quỳnh Anh sắp xếp đưa bà về Việt Nam chơi trong chuyến đi kéo dài 2 tuần.

Đây cũng là lần đầu tiên bà Rosmarie đặt chân đến đất nước hình chữ S. Ở tuổi 80, bà sẵn sàng vượt 10.000 km để hoàn thành mong muốn đã ấp ủ bấy lâu.

Gia đình chị Quỳnh Anh nuôi một chú chó tên Billy, bị mất một chân và có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên cần người chăm sóc thường xuyên. Vì vậy, để chuyến đi được trọn vẹn, anh Jorg Strehler quyết định ở lại Thụy Sĩ, nhường cơ hội cho mẹ và vợ có chuyến đi riêng.

Mẹ chồng chị Quỳnh Anh (áo trắng) được bà Nguyễn Liên, mẹ ruột chị Quỳnh Anh (áo đỏ), đón tiếp nồng hậu khi về thăm gia đình.

Ngày 21/4, chị Quỳnh Anh và mẹ chồng đáp chuyến bay đến Hà Nội. Hai mẹ con đến Ninh Bình tham quan, tắm suối nước nóng, sau đó về quê Nghệ An để thăm gia đình. Hay tin bà thông gia tới, mẹ chị Quỳnh Anh chuẩn bị mọi thứ từ phòng ngủ, đồ ăn hợp khẩu vị để tiếp đón chu đáo.

Trước khi về Việt Nam, bà Rosmarie bấm sẵn lỗ tai để đi sắm một đôi bông tai đeo làm kỷ niệm. Tuy nhiên, vì lịch trình quá dày, bà chưa có cơ hội thực hiện. Biết được điều đó, mẹ nuôi của chị Quỳnh Anh dẫn thông gia đến tiệm vàng, mua tặng bà đôi bông tai. Nhận món quà bất ngờ, bà Rosmarie vừa vui, vừa xúc động.

Bà Rosmarie ở lại Nghệ An 2 ngày, sau đó cùng thông gia đi du lịch Đà Nẵng, Hội An. Đi đến mỗi nơi, bà đều muốn thưởng thức các món ăn dân dã ở đó. Khi ăn được món hợp ý, bà lại hỏi cách nấu để sau này về Thụy Sĩ có thể chế biến cho con dâu và gia đình thưởng thức. Bà đặc biệt ấn tượng với cảnh đẹp và sự thân thiện của người Việt.

"Mẹ ruột tôi khá hướng nội nhưng hai bà lại có cách giao tiếp bằng cử chỉ, ánh mắt và đoán ý nhau rất hay, đến mức tôi cũng khó giải thích nhưng vẫn hiểu nhau khá rõ", chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Bà Rosmarie có những trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam.

Theo chị Quỳnh Anh, mục đích lớn nhất của chuyến đi lần này không chỉ là du lịch, mà còn là để mẹ chồng hiểu hơn về con dâu và có thể đồng hành tốt hơn trong việc chăm sóc cháu.

"Sau chuyến đi, mẹ chồng tôi bảo đã hiểu hơn về tôi, có thể giúp tôi chuẩn bị những bữa ăn Việt Nam khi cần", chị Quỳnh Anh xúc động chia sẻ.

Ngày 4/5, bà Rosmarie cùng con dâu trở về Thụy Sĩ. Chuyến đi vỏn vẹn 2 tuần nhưng đủ để bà cảm nhận rõ nét cuộc sống, văn hóa quê ngoại của cháu và thêm thấu hiểu người con dâu Việt.

Với chị Quỳnh Anh, khoảng thời gian ngắn ngủi bên mẹ chồng cũng đủ để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ và gắn kết tình cảm gia đình nhiều hơn.