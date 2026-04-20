Mẹ U50 trẻ trung, con cái ủng hộ đi bước nữa sau 21 năm đơn thân

Hình ảnh mẹ chồng sinh năm 1981 của chị Thu Hiền gây chú ý vì vẻ ngoài trẻ trung. Sau hơn 20 năm sống một mình, bà được gia đình ủng hộ nếu muốn đi bước nữa.

Vợ chồng chị Thu Hiền và mẹ chồng.

Ngày 17/4, chị Thu Hiền (sống tại Thái Nguyên) chia sẻ hình ảnh mẹ chồng sinh năm 1981 lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ trung của bà, thậm chí nhận xét hai mẹ con trông như chị em hơn là mẹ chồng - nàng dâu.

"Sinh năm 1981 mà trẻ quá", "Trẻ gấp mấy lần mình 91", "Không biết nên gọi cô hay chị"... là những bình luận của dân mạng khi biết tuổi thật của người phụ nữ trong loạt ảnh.

Theo chị Hiền, mẹ chồng chị là bà Hà, từng trải qua đổ vỡ hôn nhân khi chồng của chị mới 4 tuổi. Từ đó đến nay, bà một mình nuôi con khôn lớn, vừa làm cha vừa làm mẹ suốt hơn 20 năm. Chị Hiền cho biết mẹ chồng luôn hết lòng vì con cái, sẵn sàng động viên, giúp đỡ khi cần thiết.

Nhan sắc trẻ trung của mẹ chồng chị Hiền gây sốt mạng xã hội.

Hiện tại, sau khi nghỉ công việc trước đây, bà ở nhà chăm cháu và tận hưởng cuộc sống riêng. Chị Hiền cho rằng mẹ chồng giữ được vẻ trẻ trung một phần vì sống khá thoải mái, không để bản thân phải lo nghĩ quá nhiều.

“Có lẽ vì mẹ sống một mình lâu năm nên tâm lý cũng nhẹ nhàng hơn. Mẹ không thích áp lực hay phiền muộn nên lúc nào cũng giữ tinh thần vui vẻ”, chị Hiền chia sẻ.

Đến nay, bà Hà đã sống một mình hơn 21 năm. Dù từng có người ngỏ ý muốn tiến xa hơn, bà vẫn chưa sẵn sàng mở lòng cho một mối quan hệ mới.

Về phía mình, chị Hiền cho biết luôn mong mẹ chồng có thể tìm được một người phù hợp để yêu thương và đồng hành trong chặng đường sau này.

“Nếu mẹ có dự định đi bước nữa, gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ. Chỉ cần mẹ vui là được”, chị nói.

Chồng của chị Hiền cũng có cùng quan điểm, mong mẹ có thêm người bầu bạn khi về già. Với cả hai vợ chồng, điều quan trọng nhất vẫn là mẹ được sống thoải mái, hạnh phúc sau nhiều năm hy sinh vì con cái.