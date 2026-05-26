'Quái vật cơ bắp' tử vong đáng ngờ

Chỉ vài tuần trước ngày bước lên sân khấu của một trong những giải thể hình lớn nhất Brazil, influencer sở hữu 2,3 triệu người theo dõi được phát hiện tử vong.

Gabriel Ganley tử vong bí ẩn trước ngày thi đấu lớn.

Một nam influencer thể hình 22 tuổi tại Brazil được phát hiện tử vong trong căn hộ riêng chỉ vài tuần trước khi tham gia một trong những giải đấu thể hình lớn nhất nước này. Cảnh sát hiện điều tra vụ việc theo hướng "cái chết đáng ngờ".

Thi thể của Gabriel Ganley, 22 tuổi, được tìm thấy trong tư thế úp mặt xuống sàn bếp tại căn hộ ở thành phố São Paulo hôm 23/5. Gần hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số chất nghi là steroid đồng hóa, theo CNN Brasil.

Cơ quan An ninh Công cộng bang São Paulo cho biết hiện trường không có dấu hiệu bạo lực rõ ràng. Một người bạn đã phát hiện sự việc sau khi nhờ nhân viên tòa nhà phá cửa căn hộ vì không thể liên lạc với Ganley từ tối 21/5.

Hiện chưa xác định chính xác thời điểm Ganley qua đời. Nam influencer đang chuẩn bị tham gia giải đấu Musclecontest Brazil vào tháng 7, được xem là một trong những cuộc thi thể hình lớn nhất Brazil.

Vụ việc được ghi nhận là "cái chết đáng ngờ - đột tử" trong khi cơ quan pháp y tiếp tục điều tra. Theo truyền thông Brazil, cảnh sát đã thu giữ nhiều loại thuốc trong căn hộ, bao gồm các chất nghi là steroid đồng hóa. Đến nay, nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được công bố.

Một số nguồn tin cho biết Ganley có thể đã gặp tình trạng hạ đường huyết khi lượng đường trong máu giảm quá thấp. Đây là tình trạng có thể xuất hiện như tác dụng phụ của một số phương pháp điều trị, chẳng hạn sử dụng insulin hoặc khi người dùng steroid ngừng thuốc đột ngột.

Cảnh sát vẫn đang điều tra về cái chết của Gabriel Ganley.

Trong thông cáo gửi truyền thông, mẹ của Ganley cho biết bà lần cuối nói chuyện với con trai vào tối 21/5. Theo lời bà, Ganley nói mình vẫn khỏe mạnh và không có triệu chứng bất thường nào. Bà cũng khẳng định con trai không có tiền sử bệnh tim.

Ganley nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Bebezinho" (tạm dịch: "Bé cơ bắp"), sở hữu hơn 2,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Anh thường chia sẻ các video tập luyện và chế độ ăn uống dành cho người tập thể hình.

Trước đó, Ganley từng đăng bài cho biết anh bị đau ngực, khó thở, viêm phổi và có dịch trong phổi sau khi tăng gần 20 kg cơ bắp chỉ trong vài ngày. Ban đầu, anh từng ủng hộ phong cách "thể hình tự nhiên", tức không sử dụng thuốc tăng hiệu suất. Tuy nhiên về sau, nam influencer thừa nhận đã dùng steroid đồng hóa.

Sau khi Ganley qua đời, thương hiệu thực phẩm bổ sung Integral Medica, đơn vị tài trợ cho anh, đã đăng thông báo chia buồn.

"Chúng tôi không chỉ mất đi một vận động viên tài năng và tận tâm với tương lai rộng mở phía trước, mà còn mất đi một người truyền cảm hứng cho hàng nghìn bạn trẻ mỗi ngày bằng năng lượng, kỷ luật và sự chân thành", thông báo viết.

Đại diện thương hiệu cũng cho biết Ganley để lại dấu ấn ở mọi nơi anh xuất hiện. "Sự cuốn hút, hiện diện và niềm đam mê sống của cậu ấy sẽ còn mãi trong ký ức của những người từng đồng hành và quen biết".