Bỏ du lịch lễ, vợ chồng trẻ TP.HCM 'quay xe' đón bố mẹ

Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, nhiều gia đình trẻ chọn ở lại TP.HCM, đón ông bà từ quê lên để thắt chặt tình cảm. Vợ chồng có thêm thời gian hẹn hò riêng sau những ngày bận rộn.

Việc đón bố mẹ lên TP.HCM nghỉ lễ là cơ hội để nhiều cặp vợ chồng trẻ tận hưởng không gian riêng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, gia đình chị Ngọc Lâm (34 tuổi, sinh sống tại TP.HCM) không còn lên kế hoạch cho những chuyến đi xa như nhiều năm trước. Thay vào đó, vợ chồng chị quyết định đón bố mẹ chồng từ Đồng Tháp lên thành phố chơi lễ.

Nữ nhân viên văn phòng cho biết kỳ nghỉ dài ngày là dịp để ông bà được thay đổi không khí, trải nghiệm nhịp sống phố thị, đồng thời là khoảng thời gian quý giá để ba thế hệ thêm gắn kết khi cùng chăm sóc cậu con trai 2 tuổi.

"Năm nay, vợ chồng tôi muốn đón ông bà lên để cả nhà được quây quần", chị Lâm chia sẻ.

Không rời TP.HCM

Theo kế hoạch, bố mẹ chồng chị Ngọc Lâm lên TP.HCM vào ngày 28/4 và ở lại khoảng một tuần, thậm chí có thể lâu hơn tùy vào công việc ở quê. Trước đó, chị Lâm đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị phòng riêng và sắp xếp lại sinh hoạt để đón ông bà.

Với chị, điều mong chờ nhất trong kỳ nghỉ không nằm ở những chuyến đi xa, mà là cảm giác sum họp hiếm hoi khi cả gia đình có thể ở bên nhau trọn vẹn vài ngày.

"Bình thường ông bà ở quê, cả năm gặp cháu được vài lần, lần nào cũng vội vàng. Lần này, vợ chồng tôi muốn ông bà ở lại lâu hơn để có thời gian gần gũi với cháu", chị nói.

Theo chị Lâm, khi có thêm ông bà, không khí gia đình trở nên ấm cúng và đủ đầy hơn. Người lớn có thêm người chuyện trò, trẻ nhỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, còn vợ chồng chị cũng có cơ hội sống chậm lại, tận hưởng kỳ nghỉ theo cách nhẹ nhàng hơn.

Hoạt động picnic tại các công viên ở TP.HCM được gia đình trẻ lựa chọn dịp lễ. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong bối cảnh chi phí đi lại tăng cao và áp lực từ việc di chuyển đông đúc trong các kỳ nghỉ dài ngày, nhiều gia đình trẻ tại TP.HCM đang có xu hướng thay đổi phương thức nghỉ lễ. Thay vì những chuyến đi tại các điểm du lịch đông đúc, họ chọn cách đón bố mẹ từ quê lên thành phố. Đây không chỉ là giải pháp giúp tối ưu hóa thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để gắn kết tình thân giữa các thế hệ.

Cùng lựa chọn ở lại thành phố trong dịp lễ, gia đình anh Minh Quân (36 tuổi, sống ở phường Bình Thạnh) đã đón bố mẹ từ Phú Yên vào TP.HCM từ ngày 26/4. Đây là lần đầu tiên ông bà ở lại thành phố trong suốt kỳ nghỉ dài ngày.

Anh Quân cho biết bố mẹ anh ở quê quanh năm gắn bó với vườn tược nên hiếm khi có dịp vào thành phố lâu ngày. Khi các con ngỏ lời mời vào nghỉ lễ, ông bà đã chuẩn bị từ sớm, mang theo nhiều đặc sản quê như bánh ít, cá khô và trái cây cho con cháu.

Anh Quân nói thêm những ngày nghỉ, cả gia đình cùng nhau đi dạo phố, tham quan Bến Bạch Đằng, ghé Thảo Cầm Viên và thưởng thức một số món ăn đặc trưng của TP.HCM. Lịch trình không quá dày, chủ yếu ưu tiên những hoạt động nhẹ nhàng để cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều thoải mái.

"Nhìn ông bà vui, cháu quấn quýt, vợ chồng tôi cũng thấy kỳ nghỉ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều", anh nói.

"Nhẹ gánh"

Không chỉ dừng lại ở nhu cầu sum họp, việc đón bố mẹ lên TP.HCM còn giúp nhiều gia đình trẻ giải quyết bài toán cân bằng giữa thư giãn và trách nhiệm chăm sóc con nhỏ. Khi ông bà có mặt, kỳ nghỉ trở nên nhẹ nhàng hơn, trong khi các thành viên vẫn có thêm thời gian dành cho nhau.

Chị Thanh Nhàn (32 tuổi, ngụ TP.HCM) đã đón mẹ chồng từ Bến Tre lên từ khá sớm, ngay từ ngày 22/4, để có thêm thời gian bên cháu gái. Việc đón bà đến TP.HCM giúp vợ chồng chị "nhẹ gánh" hơn, đặc biệt là giai đoạn giữa 2 kỳ nghỉ lễ (28-29/4).

Mẹ chồng chị Thanh Nhàn bên cháu nội 5 tháng tuổi. Ảnh: NVCC.

Theo nếp sinh hoạt thường ngày, buổi sáng bà dậy sớm chuẩn bị bữa ăn, trông cháu để vợ chồng chị yên tâm đi làm. Buổi chiều, khi trở về, nhà cửa đã gọn gàng, bữa cơm cũng được chuẩn bị sẵn.

"Có bà ở đây, tôi nhẹ gánh hơn nhiều việc. Nhưng quan trọng hơn là con bé có thêm thời gian gần gũi với bà nội. Ở quê, bà nhớ cháu lắm", chị nói.

Sau hai ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ, gia đình chị đi Vũng Tàu trong ba ngày. Theo chị, các điểm đến gần là lựa chọn phù hợp khi đi cùng người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Trong khi đó, chị Thu Hằng (30 tuổi, sống tại Thủ Đức) đã chủ động đặt vé cho bố mẹ ruột từ Quảng Ngãi vào TP.HCM ngay sau khi biết lịch nghỉ kéo dài. Theo chị Hằng, vợ chồng chị đều làm việc văn phòng, con trai mới 18 tháng tuổi nên những dịp ông bà vào chơi luôn đặc biệt ý nghĩa.

Dịp này, ngoài việc đưa bố mẹ tham quan một số địa điểm quen thuộc như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng hay Thảo Cầm Viên, chị Hằng còn tranh thủ sắp xếp cho vợ chồng một buổi hẹn hò riêng sau nhiều tháng bận rộn.

"Khi có ông bà hỗ trợ, vợ chồng tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn yên tâm vì con được chăm sóc chu đáo. Quan trọng nhất là cả ba thế hệ đều có cơ hội gắn kết", chị chia sẻ.

Với nhiều gia đình trẻ sống xa quê, đón bố mẹ lên thành phố vào các dịp nghỉ dài ngày đang trở thành lựa chọn phổ biến. Đây là cách để tận dụng kỳ nghỉ linh hoạt hơn, giảm bớt áp lực chăm con, đồng thời tạo điều kiện để các thế hệ thêm gắn bó.