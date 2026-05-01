Gia đình TP.HCM đi du lịch 30/4 bằng 'nhà di động' 1,5 tỷ

Dịp lễ 30/4-1/5, vợ chồng chị Giang, anh Tâm đưa 3 con lên đường du lịch xuyên tỉnh bằng "nhà di động", với chi phí chuyến đi khoảng 10 triệu đồng.

Ngày 26/4, chị Đoàn Thanh Giang (sinh năm 1995) cùng chồng là anh Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1989), hiện sinh sống tại TP.HCM, bắt đầu hành trình du lịch kéo dài 7 ngày cùng 3 con nhỏ, đi qua các tỉnh Lâm Đồng - Khánh Hòa - Ninh Thuận.

Lộ trình du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được gia đình thiết kế theo hướng kết hợp cả núi và biển. Điểm dừng chân đầu tiên là ở Đạ Tẻh (Lâm Đồng), sau đó tiếp tục di chuyển lên khu vực cao hơn như huyện Đơn Dương (cũ) trước khi đổ dốc xuống Khánh Hòa để đến làng chài Ninh Vân từ ngày thứ 3.

Theo chị Giang, việc lựa chọn cung đường này xuất phát từ mong muốn khám phá những địa điểm mới. "Ninh Vân là điểm khá khó tiếp cận, phải qua đèo nên trước giờ gia đình tôi chưa đi. Lần này, tôi quyết định thử trải nghiệm", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nâng cấp "nhà di động" 1,5 tỷ đồng

Chiếc xe bán tải cùng bộ thiết bị "nhà di động" nhập khẩu từ Đức, tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng , được vợ chồng chị Giang sắm từ tháng 11/2024. Bộ thiết bị này giống như thùng hàng đặt trên xe bán tải, có thể bung lều, tạo thành không gian ngủ 2 tầng rộng rãi.

Ngoài ra, "nhà di động" còn được trang bị nhà vệ sinh, bếp từ, điều hòa, tủ lạnh và hệ thống nước nóng. Sau khoảng 20 giờ sạc, nguồn điện có thể sử dụng liên tục trong 4 ngày.

Chiếc xe bán tải được vợ chồng chị Giang thay nhớt và đổi lốp mới trước chuyến đi.

Từ khi sở hữu mô hình này, gia đình chị Giang đã thực hiện 2 chuyến xuyên Việt liên tiếp vào dịp Tết 2025 và 2026. So với những lần đầu, chuyến đi hiện tại được đánh giá thuận lợi hơn nhờ kinh nghiệm tích lũy qua từng hành trình.

"'Nhà di động' gần như nâng cấp gần như cứ 6 tháng một lần. Cứ mỗi chuyến đi, hai vợ chồng lại bổ sung thêm bàn, ghế, lều trại. Đợt Tết vừa rồi, tôi đầu tư bộ bàn ghế mới chắc chắn hơn", chị nói.

Chị Giang cho biết trong chuyến đi này, vợ chồng chị đã thay lốp xe đa địa hình KO3 thế hệ mới nhập khẩu từ Thái Lan nhằm tăng độ bền, sau khi từng hai lần gặp sự cố xì lốp giữa đường trong các hành trình trước.

Về tính pháp lý, chị Giang cho biết phần cabin phía sau được thiết kế dạng module rời, tương tự khung chở hàng, đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước và tải trọng. Khi đăng kiểm, phần "nhà" sẽ được tháo rời để kiểm định xe như thông thường.

Chuyến đi khoảng 10 triệu đồng

Để chuẩn bị cho hành trình, gia đình chị Giang cũng tính toán đến việc học của các con. "Bé lớn đã vào lớp 1 nên trước khi đi, gia đình phải trao đổi với giáo viên, đảm bảo việc học ổn định thì mới xin nghỉ", chị cho biết.

Trong chuyến đi, các con có cơ hội tham gia nhiều trải nghiệm thực tế. Tại Ninh Vân, cả gia đình được người dân địa phương chở bằng thuyền thúng ra đảo để lặn ngắm san hô. Đây cũng là hoạt động lần đầu tiên các bé tham gia.

"Đi thuyền thúng khoảng 15-20 phút trên biển, rồi mang đồ ra đảo cắm trại. Các bé thích nhất là hai hoạt động này", chị Giang kể.

Không chỉ cảnh quan, con người địa phương cũng để lại ấn tượng với gia đình. Chủ một quán ăn mời cả nhà vào nghỉ trưa, tắm rửa và dùng bữa khi biết họ ngủ trên xe trong thời tiết nắng nóng. Chị bất ngờ khi chủ quán rất nhiệt tình, không chỉ mời gia đình vào nghỉ ngơi mà còn trực tiếp nấu những món đặc sản địa phương như cà ri cá nóc.

Về sinh hoạt, dù đi dài ngày, gia đình vẫn duy trì lối sống đơn giản. Các bữa ăn thường gồm cơm, canh, rau xào và đồ nướng - ưu tiên món nhanh gọn, dễ chế biến khi cắm trại. Thực phẩm được mua linh hoạt tại các chợ địa phương dọc đường hoặc mang theo từ TP.HCM nếu còn sẵn.

Vợ chồng chị Giang có những khoảng thời gian vui vẻ và gắn bó trong suốt chuyến đi.

Dù thời tiết nắng nóng, gia đình chị Giang hạn chế sử dụng điều hòa. "Ở nhà tôi cũng không dùng điều hòa, nên khi đi cũng vậy. Chỉ khi nào quá nóng mới bật cho các bé ngủ, còn lại dùng quạt và không khí tự nhiên là đủ", chị chia sẻ.

Về không gian nghỉ ngơi, hiện gia đình 5 người vẫn sinh hoạt thoải mái trong chiếc xe. Giường trên rộng khoảng 1,6 x 2 m đủ cho chị và hai bé nhỏ, trong khi giường dưới dành cho anh Tâm và bé còn lại.

Chi phí cho toàn bộ hành trình được vợ chồng chị ước tính khoảng 10 triệu đồng, bao gồm xăng xe, ăn uống và các khoản phát sinh.

"Đi như thế này tiết kiệm hơn so với du lịch truyền thống, lại chủ động được thời gian và trải nghiệm. Mỗi chuyến đi là một hành trình mới", chị bộc bạch.

Gia đình dự kiến rời Ninh Vân sớm hơn kế hoạch một ngày để tránh ùn tắc, ghé Ninh Thuận nghỉ một đêm trước khi trở về TP.HCM.

Sau chuyến đi này, chị Giang cho biết gia đình đang lên kế hoạch cho một hành trình xuyên Việt mới vào mùa hè, dự kiến có thêm ông bà hai bên đi cùng.

Điểm đến được cân nhắc là Sa Pa (Lào Cai), với phương án kết hợp giữa "nhà di động" và homestay để đảm bảo điều kiện nghỉ ngơi phù hợp cho các ông bà. "Nhà di động vẫn là trung tâm, nhưng chúng tôi sẽ linh hoạt hơn để cả gia đình đều thoải mái", chị nói thêm.