Biển người đổ về Thảo Cầm Viên ngày 30/4 xem 'đám cưới' hươu cao cổ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, Thảo Cầm Viên (phường Sài Gòn, TP.HCM) tiếp tục là điểm đến quen thuộc của người dân TP.HCM và các khu vực lân cận.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, khu vực cổng vào chật kín người xếp hàng mua vé từ sớm. Dù lượng khách tăng cao, giá vé vẫn được giữ ổn định như ngày thường, khoảng 60.000 đồng đối với người lớn và 40.000 đồng đối với trẻ em.
Trong khi đó, bãi giữ xe nhanh chóng quá tải, phương tiện xếp hàng kéo dài ra các tuyến đường xung quanh. Lực lượng bảo vệ liên tục điều tiết để hạn chế ùn ứ.
Không khí bên trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn trở nên nhộn nhịp khi các khu vực biểu diễn tạp kỹ, xiếc và khu vui chơi trẻ em đều kín người. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến từ sớm, kết hợp tham quan và tìm chỗ nghỉ ngơi.
Tại khu chuồng thú như voi, hồng hạc và các loài bò sát, du khách tập trung đông, trong đó phần lớn là trẻ em.“Tôi ưu tiên chọn Thảo Cầm Viên Sài Gòn vì gần trung tâm, không gian nhiều cây xanh nên đỡ nắng nóng. Các con cũng rất thích vì được tận mắt nhìn thấy nhiều loài động vật,” chị Minh Thư (phường Nhiêu Lộc) cho biết.
Nhiều bạn trẻ còn tranh thủ bắt trend chụp ảnh cùng các tượng thú trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Các bức tượng Gấu Trúc, Ếch hay Hươu cao cổ trở thành điểm check-in được yêu thích
Điểm nhấn dịp lễ năm nay là chương trình đặc biệt “Theo em tròn 3 - lên xe hoa” dành cho hươu cao cổ Thảo Em thu hút sự chú ý của các em nhỏ và người dân. Nhiều gia đình dừng lại khá lâu để theo dõi, chụp ảnh và hòa vào không khí vui nhộn của chương trình.
Khu vực chuồng hươu cao cổ được trang trí sinh động, tái hiện không khí một “đám cưới” thu nhỏ, hoạt động này mang tính giải trí kết hợp giáo dục, giúp trẻ em tìm hiểu thêm về tập tính và môi trường sống của loài hươu cao cổ, đồng thời tạo điểm nhấn mới lạ cho trải nghiệm tham quan.
“Hôm nay em cảm thấy khá nôn nao và bất ngờ vì đây là lần đầu tiên em được chứng kiến một đám cưới dành cho hươu cao cổ tại Thảo Cầm Viên. Không khí buổi lễ rất nhộn nhịp, mọi người xung quanh ai cũng háo hức theo dõi. Em thấy đây là một trải nghiệm khá thú vị,” Trần Thanh Phương (19 tuổi) chia sẻ.
Đến giữa ngày, nhiều gia đình chọn trải bạt trên bãi cỏ hoặc tìm góc râm mát để nghỉ ngơi, ăn uống. Một số khu vực vui chơi dưới nước cũng trong tình trạng đông đúc, thu hút cả trẻ em lẫn người lớn trong thời tiết nắng nóng.
Thảo Cầm Viên tiếp tục là lựa chọn phổ biến của người dân TP.HCM vì không gian rộng, nhiều cây xanh và đa dạng hoạt động phù hợp cho gia đình.
