Thảo Cầm Viên làm 'đám cưới' cho hươu cao cổ Thảo Em dịp 30/4

  • Thứ hai, 27/4/2026 15:30 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ tổ chức "đám cưới" cho hai cá thể hươu cao cổ vào dịp 30/4, như một hoạt động trải nghiệm mang tính biểu tượng, thu hút du khách.

Hươu cao cổ Thảo Em trong sinh nhật 1 tuổi tại Thảo Cầm Viên năm 2024.

Chiều 27/4, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn xác nhận với Tri Thức - Znews về kế hoạch tổ chức sự kiện đặc biệt vào ngày 30/4, xoay quanh hai cá thể hươu cao cổ đang được nuôi dưỡng tại đây.

Theo đó, nhân dịp sinh nhật tròn 3 tuổi của cá thể Thảo Em, đơn vị dự kiến tổ chức một "lễ thành hôn" mang tính biểu tượng cho "cô dâu" này. "Chú rể" là cá thể Phi, có nguồn gốc ngoại, cùng xuất xứ với bố mẹ của Thảo Em.

Đại diện đơn vị cho biết thêm trong môi trường nuôi dưỡng, cá thể Phi từng có hai bạn đời trước đó. Tuy nhiên, sự kiện lần này được nhấn mạnh là hoạt động mang tính vui nhộn, nhằm tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi tham quan.

Thao Cam Vien Sai Gon anh 1

Hai cá thể hươu cao cổ ở Thảo Cầm Viên được tổ chức lễ thành hôn vào 30/4.

Hươu cao cổ là loài động vật trên cạn cao nhất hiện nay, đồng thời sở hữu chiếc lưỡi có thể dài hơn 50 cm. Đặc điểm này cho phép chúng vươn xa và cuộn lại để tuốt lá cây - nguồn thức ăn chính trong tự nhiên.

Lưỡi hươu cao cổ có hai màu tím đen và hồng; trong đó phần màu tím đen thường lộ ra ngoài. Theo các nghiên cứu, sắc tố này giúp hạn chế tác động của ánh nắng lên bề mặt lưỡi khi kiếm ăn.

Tại Thảo Cầm Viên, công tác ghép đôi sinh sản của loài này được thực hiện có kế hoạch. Các cá thể không cùng huyết thống được đưa về nuôi chung từ sớm, sau đó được theo dõi trong quá trình trưởng thành và hình thành cặp đôi.

Nhân viên chăm sóc và thú y tiến hành ghi chép các chỉ số sức khỏe, tập tính sinh sản nhằm ước lượng thời điểm mang thai và dự sinh, từ đó chuẩn bị điều kiện phù hợp.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được thành lập từ ngày 23/3/1864, là một trong những vườn thú lâu đời trên thế giới, đồng thời thuộc nhóm công trình văn hóa - lịch sử tiêu biểu tại TP.HCM. Khuôn viên rộng khoảng 20 ha, hiện nuôi dưỡng 138 loài động vật cùng hàng trăm loài thực vật.

Dứt cảnh xấu xí ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Sau thông báo bất lực trước tình trạng khách leo trèo trên tượng động vật chụp ảnh, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết đã ghi nhận chuyển biến tích cực.

12:24 19/4/2026

Hoàng Hoàng

Thảo Cầm Viên Sài Gòn TP.HCM hươu cao cổ 30/4 đám cưới

    Thao Cam Vien Sai Gon bat luc hinh anh

    

