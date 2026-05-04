Sau 3 tháng hôn mê, cô dâu TQ bất ngờ tỉnh lại trước đám cưới 2 ngày

Cô gái Trung Quốc tỉnh lại sau 92 ngày hôn mê vì sốc phản vệ, chỉ 2 ngày trước lễ cưới đã định.

Trương Hi Thụy túc trực bên giường bệnh khi vị hôn thê nằm viện. Ảnh: Baidu.

Vương Nhiên Nhiên (24 tuổi, sống tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) và chồng sắp cưới Trương Hi Thụy đã yêu nhau suốt 6 năm. Sau khi đăng ký kết hôn vào cuối năm ngoái, cả hai dự định tổ chức hôn lễ vào ngày 25/4, theo SCMP.

Tháng 1 năm nay, Vương bị đau họng và nghĩ chỉ là cảm lạnh thông thường. Cô cùng vị hôn phu đến một phòng khám gần nhà để thăm khám. Sau vài phút tư vấn, một nữ nhân viên kê đơn và tiêm thuốc cho cô.

Theo Trương, phòng khám không hề hỏi về tiền sử dị ứng thuốc, cũng không thực hiện thử phản ứng trước khi tiêm.

Chỉ ít phút sau, Vương xuất hiện các triệu chứng bất thường như tê lưỡi, nôn ói và khó thở. Trương nhanh chóng gọi cấp cứu. Song, nạn nhân rơi vào tình trạng sốc trước khi nhân viên y tế tới nơi.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cô bị sốc phản vệ, dẫn đến nhiễm toan và suy hô hấp. Não của Vương bị thiếu oxy hơn 4 phút, gây tổn thương nghiêm trọng.

Cả hai đã chụp hình cưới trước khi cô dâu rơi vào hôn mê sâu. Ảnh: Baidu.

Thông qua quá trình điều tra sau đó, lực lượng chức năng phát hiện người trực tiếp tiêm thuốc cho Vương không có chuyên môn y tế, trong khi bác sĩ ký đơn cũng không đủ điều kiện hành nghề. Đến tháng 4, phòng khám đã đóng cửa. Một người liên quan bồi thường tạm thời 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân rồi biến mất.

Chi phí điều trị của Vương hiện đã vượt 700.000 nhân dân tệ. Gia đình và vị hôn phu phải thay nhau túc trực chăm sóc.

Sau 92 ngày hôn mê, Vương bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh. Ngày 23/4, cô mở mắt và mỉm cười với Trương, dù vẫn chưa thể nói chuyện hay cử động.

"Đôi mắt của cô ấy cuối cùng đã có lại sức sống", Trương xúc động chia sẻ. Anh cũng hứa sẽ chờ ngày người yêu khoác lên mình váy cưới để hoàn thành lời hẹn ước.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, trong khi mức bồi thường cuối cùng và phán quyết pháp lý vẫn chưa được đưa ra. Câu chuyện đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều lời chúc phúc gửi tới cặp đôi.