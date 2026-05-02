Cô dâu bị tạt sơn đen giữa đám cưới ở Anh ra quyết định bất ngờ

Bị chị dâu tạt sơn phá hỏng đám cưới, cô dâu người Anh quyết định tổ chức lại hôn lễ lần 2, với mong muốn "viết lại ký ức" đã bị phá hỏng.

Gemma Monk (35 tuổi) đang tiết kiệm tiền để làm lại lễ cưới vào năm tới, vẫn tại địa điểm cũ là Oakwood House (Essex). Cô chia sẻ lần này, buổi lễ sẽ có thêm nhân viên an ninh để tránh những sự cố tương tự.

"Chúng tôi muốn làm lại mọi thứ, không chỉ vì hai vợ chồng mà còn vì các con. Chúng tôi muốn tổ chức đúng ngày đó để thay thế ký ức cũ", Monk nói.

Người mẹ hai con cho biết sự việc trước đây khiến cô không còn cảm thấy thoải mái khi kỷ niệm ngày cưới. Vì vậy, việc tổ chức lại hôn lễ là cách để gia đình cô có thể bước tiếp, theo Ladbible.

"Tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc. Tôi cần một điều tích cực để hướng tới, để có thể tiếp tục cuộc sống", cô chia sẻ.

Cô dâu quyết định đám cưới lại vào năm sau và sẽ có thêm vệ sĩ.

Để có thêm chi phí, Monk đã lập trang gây quỹ GoFundMe. Cô cho biết việc kêu gọi giúp đỡ không dễ dàng, nhưng nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người.

"Rất nhiều người hỏi họ có thể giúp gì, nên tôi xem đây là cách biến điều tiêu cực thành hy vọng. Dù đóng góp nhỏ cũng giúp chúng tôi tái hiện ngày cưới - từ chiếc váy mới đến một buổi lễ giản dị, nơi chúng tôi có thể thực sự tận hưởng khoảnh khắc đó", cô nói.

Trước đó, trong đám cưới diễn ra vào tháng 5/2024, Monk đã gặp sự cố khi bị chị dâu là Antonia Eastwood tạt sơn đen lên người cô và các phù dâu, khiến chiếc váy cưới trị giá 1.800 bảng Anh (khoảng 64,3 triệu đồng) bị hư hỏng.

Sau vụ việc, Monk kiện Eastwood ra tòa. Eastwood nhận tội với hai cáo buộc gây thiệt hại tài sản, bị tuyên án 10 tháng tù treo, phải bồi thường 5.000 bảng Anh (gần 179 triệu đồng), thực hiện 160 giờ lao động công ích và chịu lệnh cấm tiếp xúc trong vòng 10 năm.

Nguyên nhân mâu thuẫn được cho là bắt nguồn từ một sự cố trong đám cưới của Eastwood vào năm 2023. Câu chuyện của Monk từng được cô chia sẻ trên chương trình Good Morning Britain, thu hút sự chú ý của dư luận.