Cận cảnh cô dâu bị tạt sơn đen giữa đám cưới ở Anh

Định đến đám cưới để giải quyết mâu thuẫn, Antonia Eastwood không giữ được bình tĩnh, dùng lọ sơn đen tạt lên người cô dâu Gemma Monk ngay trước giờ vào lễ đường.

Mâu thuẫn chị dâu em chồng khiến cô dâu bị tạt sơn đen ở lễ cưới Do mâu thuẫn từ trước, cô dâu Gemma Monk (Anh) bị vợ của anh trai tạt sơn đen để “trả thù” ngay trước giờ cử hành hôn lễ hồi tháng 5/2024.

Antonia Eastwood - người vừa bị tuyên án hôm 15/4 vì hành vi bộc phát do tức giận nhằm vào cô dâu Gemma Monk - nói rằng bản thân “xấu hổ” về những gì xảy ra tại đám cưới ở Maidstone (hạt Kent, Anh) hồi tháng 5/2024, nhưng cho rằng căng thẳng âm ỉ và sự ghen tuông giữa hai người đã tích tụ suốt nhiều năm.

Người thợ làm tóc 49 tuổi cho biết mâu thuẫn bắt đầu từ khi cô hẹn hò với anh trai của Monk vào tháng 4/2023. Hai người kết hôn chỉ sau 5 tháng, nhưng Eastwood nói việc ấn định ngày cưới khiến Monk rơi vào trạng thái ghen tuông, bởi bạn trai hơn 20 năm của cô này vẫn chưa cầu hôn, theo New York Post.

Gemma Monk sau lễ cưới, với chiếc váy trị giá 1.800 bảng Anh (64 triệu đồng) bị hư hỏng trong vụ việc.

“Sau đó, Monk bắt đầu đến và nói về các bạn gái cũ của Ash - bạn trai tôi, anh trai cô ấy. Cô ấy hỏi: ‘Chị không bận tâm về những người phụ nữ trước đó sao?’ Tôi luôn nói mình không ghen với quá khứ của Ash. Tôi biết những gì cô ấy làm là không đúng, nhưng cô ấy là người trong gia đình chồng tương lai của tôi", Eastwood nói.

Monk (35 tuổi) cũng thừa nhận giữa hai bên có “hiềm khích”, cho biết cô “không có thiện cảm lắm” với Eastwood.

Eastwood cáo buộc em chồng đã tìm cách phá hoại đám cưới của mình, từ việc không cho bạn trai làm phù rể chính đến việc cố tình làm cô vấp ngã khi bước vào lễ đường.

Trong khi đó, Monk phủ nhận cáo buộc “nực cười” này, nhấn mạnh cô không đủ cao để làm điều đó “dù có muốn”, đồng thời dẫn chứng video đám cưới cho thấy Eastwood đi ngang qua cô mà “không có sự cố nào”.

Mâu thuẫn leo thang khi Monk cấm anh trai và chị dâu tham dự đám cưới của mình một năm sau đó, nhưng họ vẫn xuất hiện. Eastwood nói cô định “nói thẳng mọi chuyện” với cô dâu.

Khi đến nơi, Eastwood phát hiện trong xe có một hộp sơn đen “dành cho trẻ em” của con gái - điều mà cô cho là trùng hợp - rồi ném thẳng vào Monk ngay trước khi cô bước vào lễ đường.

“Tôi thấy Monk bước ra khỏi xe, cách tôi vài mét. Rồi tôi gọi cô ấy và ném sơn. Nó trúng phía sau váy. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy”, Eastwood nói, cho rằng hành động trả đũa này chỉ là “bộc phát trong khoảnh khắc”.

Cô dâu lấy lại bình tĩnh, thay đồ và hoàn tất lễ cưới sau vụ tấn công.

Những bức ảnh gây sốc được ghi lại cho thấy cô dâu với khuôn mặt buồn bã, bị phủ sơn đen như bùn ở nửa bên trái khuôn mặt và ngực, loang lổ trên chiếc váy cưới trắng.

Monk sau đó túm tóc người tấn công trước khi Eastwood bỏ chạy cùng chồng về Greater Manchester, nơi cả hai sinh sống.

Đáng chú ý, Monk vẫn giữ bình tĩnh, dọn dẹp, thay váy cưới khác và tổ chức hôn lễ chỉ hai giờ sau đó. “Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu. Không gì có thể ngăn tôi”, Monk nói sau khi chị dâu bị kết tội phá hoại tài sản vào ngày 15/4.

Eastwood bị tuyên án 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời phải thực hiện 160 giờ lao động công ích. Cô cho biết toàn bộ sự việc đã “gây tổn hại nặng nề” đến mình.

“Tôi đã lên cơn hoảng loạn nghiêm trọng vào ngày bị tuyên án. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân. Đây không phải con người tôi. Tôi chưa từng gặp rắc rối với cảnh sát trước đây. Chưa bao giờ”, Eastwood nói, cho biết bản thân kinh hãi trước nguy cơ bị bỏ tù.