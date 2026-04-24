Cảnh bé gái nằm bên mộ ông bà khiến dân mạng xúc động

Nhất quyết ở lại bên mộ ông bà trong một lần ghé thăm, thậm chí muốn ngủ cạnh nơi an nghỉ của hai người đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ, bé gái Trung Quốc khiến nhiều người thương cảm.

Bé gái ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc quyến luyến bên mộ ông bà khi đến thăm. Ảnh: Weibo.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến hàng triệu người xúc động, cô bé (không rõ tuổi) nằm trước một ngôi mộ tại thành phố Lục Bản Thủy, tỉnh Quý Châu vào giữa tháng 4.

Trong video, em thỉnh thoảng ngồi dậy và vô tư ăn bánh từ một hộp mang theo. Khi cha mẹ thúc giục rời đi, cô bé từ chối, muốn ở lại lâu hơn và bày tỏ mong muốn ngủ cạnh mộ ông bà, theo South China Morning Post.

Em cho biết mình được ông bà nuôi dưỡng từ khi mới sinh nên có tình cảm rất sâu đậm với họ. Trong khi đó, cha em bận rộn công việc, còn mẹ lại gặp vấn đề sức khỏe.

Theo người cha họ Chen, bà của cô bé qua đời vì bệnh vào tháng 9/2025, còn ông mất vì bệnh tim vào tháng 3 vừa qua.

“Con bé lúc nào cũng đòi chúng tôi đưa đi thăm mộ ông bà. Gần đây, cả gia đình đến nghĩa trang. Một lúc sau, khi chúng tôi bảo về, con bé không chịu và nói: ‘Con muốn ngủ bên mộ ông bà’”, người bố kể.

Hành động của cô bé khiến cả hai vợ chồng bật khóc. Câu chuyện cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Tôi cũng rơi nước mắt khi thấy cô bé muốn ngủ bên mộ ông bà”, một người bình luận.

“Bé gái à, cháu đã làm điều mà tôi ước mình có thể làm cho ông bà”, người khác chia sẻ.

“Một đứa trẻ được ông bà yêu thương sâu sắc mới có thể nằm trước mộ họ, co mình lại như khi được ôm ấp”, một người nhận xét.

Tại Trung Quốc, nhiều trẻ em thân thiết với ông bà hơn cả bố mẹ vì được chăm sóc, gần gũi từ nhỏ. Ảnh: People Visual.

Tại Trung Quốc, có một hiện tượng văn hóa phổ biến gọi là "ge bei qin" (gắn bó cách thế hệ), chỉ mối quan hệ tình cảm đặc biệt gần gũi giữa ông bà và cháu. Những câu chuyện về trẻ nhỏ gắn bó sâu sắc với ông bà cũng thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nước này.

Năm 2024, một bé trai ở tỉnh Sơn Đông đã khóc không ngừng và đòi bà quay lại chỉ sau hai ngày bà về quê, đoạn video thu hút hơn 220.000 lượt xem và 23.000 bình luận.

Đầu năm nay, một bé gái 11 tuổi ở Tứ Xuyên cũng gây xúc động khi thường xuyên dùng đồng hồ thông minh nhắn tin “con nhớ ông” tới người ông đã mất, kể về cuộc sống hàng ngày của mình sau hai năm ông qua đời.