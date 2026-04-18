Cô dâu bị tạt sơn đen đầy mặt giữa đám cưới ở Anh

Ngay trước giờ vào lễ đường, cô dâu Gemma Monk (Anh) bị vợ của anh trai tạt sơn đen để “trả thù”, nhưng vẫn bình tĩnh thay váy và hoàn tất hôn lễ sau đó.

Ngày 15/4, Gemma Monk (35 tuổi) tham dự phiên tòa xét xử chị dâu mình, Antonia Eastwood (49 tuổi). Eastwood bị cáo buộc hai tội danh hủy hoại tài sản trong vụ tấn công Monk vào đúng ngày cưới của cô hồi tháng 5/2024.

Hôm đó, Monk đang cùng cha tiến tới lễ cưới tại Maidstone (hạt Kent, Anh) thì nghe ai đó gọi tên mình. Ngay sau đó, cô bất ngờ bị tạt nhiều sơn đen lên người.

Bà mẹ hai con lập tức túm tóc kẻ tấn công và nhận ra đó là Eastwood, người bị cấm tham dự lễ cưới của cô do mâu thuẫn kéo dài từ chính đám cưới của người này một năm trước.

Những bức ảnh được ghi lại cho thấy cô dâu bị lớp sơn đen đặc quánh như bùn phủ kín một bên mặt, ngực và vương vãi khắp chiếc váy cưới trắng, theo New York Post.

Đáng kinh ngạc, Monk vẫn giữ được bình tĩnh, nhanh chóng lau rửa, chỉnh trang lại, thay một chiếc váy cưới khác và hoàn tất hôn lễ chỉ hai giờ sau đó.

Eastwood đã bỏ trốn khỏi hiện trường và không thể phá hỏng lễ cưới của cặp đôi đã gắn bó hơn 20 năm.

“Chúng tôi đã chờ ngày này rất lâu. Không gì có thể ngăn cản tôi. Tôi không do dự. Dù phải bước vào lễ đường trong bộ đồ lót và mặt dính sơn đen, tôi vẫn sẽ làm”, Monk khẳng định.

Monk cho biết cô cấm Eastwood tham dự lễ cưới vì mâu thuẫn bắt nguồn từ việc chị dâu từng cáo buộc cô cố tình ngáng chân cô ta trong hôn lễ trước đó.

Sự việc tạt sơn trong ngày cưới cũng xảy ra sau khi Monk trải qua giai đoạn sụt cân vì lo ngại mắc ung thư.

"Dù biết về tình trạng sức khỏe của tôi, Eastwood vẫn quyết định phá hỏng ngày quan trọng nhất đời tôi và đặt tôi vào nguy hiểm”, Monk nói, đồng thời cho biết hiện cô đã được xác nhận không mắc bệnh.

Trong phiên tòa xét xử vụ việc, Monk nghẹn ngào khi đọc bản tuyên bố tác động của nạn nhân, hướng về phía chị dâu: “Việc bị chính vợ anh trai tạt sơn đã thay đổi cách tôi nhìn cuộc sống, khiến tôi tự hỏi liệu mình có làm điều gì sai trái hay không. Điều này đã biến ngày đặc biệt nhất đời tôi thành ký ức tồi tệ nhất mà tôi và gia đình sẽ không bao giờ quên”, cô nói.

Eastwood bị tuyên án 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời phải thực hiện 160 giờ lao động công ích.

Thẩm phán Oliver Saxby nhận định khi tuyên án: “Đây lẽ ra là một ngày đặc biệt của Gemma Monk và gia đình cô. Nhưng hành vi của bà đã biến nó thành một cơn ác mộng".