Em gái Văn Toàn cưới

Không chia sẻ chuyện tình cảm trên trang cá nhân, Nguyễn Nụ - em gái tiền đạo Văn Toàn - gây bất ngờ khi tổ chức đám cưới.

Nguyễn Nụ được nhiều người chú ý khi là em gái cầu thủ Văn Toàn.

Ngày 17/4, người thân của cầu thủ Nguyễn Văn Toàn xác nhận với Tri Thức - Znews về hôn lễ của Nguyễn Nụ, sẽ diễn ra hôm 18/4.

Trên mạng xã hội, một số người thân trong gia đình cũng chia sẻ hình ảnh về ngày vui của Nguyễn Nụ. Đám cưới được tổ chức tại quê nhà cô dâu ở Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) với phần rạp hoành tráng, màu đỏ và be chủ đạo.

Một số ảnh cưới của cô dâu chú rể được phóng to, đặt phía trước rạp. Theo các bức hình, nửa kia của Nguyễn Nụ có vẻ ngoài điển trai, cao ráo.

Thông tin em gái Văn Toàn kết hôn khiến nhiều người bất ngờ bởi trước nay cô khá kín tiếng trên mạng xã hội, không chia sẻ về tình cảm cá nhân. Bản thân Văn Toàn cũng chưa từng đề cập chuyện em gái có bạn trai.

Vào cuối tháng 3, khi đăng tải bức ảnh chụp chiếc nhẫn đến từ thương hiệu sang trọng, Nguyễn Nụ được một số người quen hỏi về việc kết hôn. Tuy nhiên, cô đùa rằng vẫn độc thân và phủ nhận chuyện sắp làm đám cưới.

Phía trước rạp cưới của Nguyễn Nụ. Ảnh: Nguyễn Sen/Facebook.

Có anh trai là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, Nguyễn Nụ (29 tuổi) cũng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Cô hiện kinh doanh online, có hơn 60.000 người theo dõi Facebook cá nhân. Trước đây, cô theo học chuyên ngành Dược và có thời gian làm việc liên quan đến lĩnh vực này.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Nụ cho biết vì chỉ cách nhau một tuổi, anh em cô rất thân thiết, gần gũi. Vì ít khi được về thăm nhà nên hai anh em thường trò chuyện, tâm sự với nhau qua mạng.

Nguyễn Nụ còn tiết lộ khác với vẻ quyết liệt trên sân bóng, Văn Toàn ở nhà lại là chàng trai hiền lành, sống tình cảm. Tiền đạo sinh năm 1996 còn là "quân sư" cho em gái mỗi khi em gặp chuyện khó khăn.

Em gái Văn Toàn có vẻ ngoài gợi cảm, cuốn hút.