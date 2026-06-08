Người phụ nữ tố bị quy chụp 'ăn cắp đồ' ở Aeon Mall Long Biên
Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip tố cáo từ một nữ khách hàng, phản ánh bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội).
Trần xi măng thi công cách đây 3-4năm bất ngờ đổ sập khiến gia chủ ở Thanh Hóa lo lắng.
Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip tố cáo từ một nữ khách hàng, phản ánh bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội).
Trận động đất 7,8 độ richter vào sáng 8/6 làm rung chuyển một vùng ở Philippines, gây nên cảnh hỗn loạn.
Chuyến ghe tưởng chỉ mất vài chục phút lại liên tục gặp sự cố, mang đến những khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa hài hước cho đoàn rước dâu.
Khoảnh khắc chàng trai Đức nói lời yêu thương với vợ trên lễ đường khiến nhiều người cảm động.
Trong 2 tháng hè, mẹ chồng chị Ngọc (Hà Nội) chăm sóc 5 đứa cháu. Nhiều lần, bà tỏ rõ sự bất lực vì độ nghịch ngợm của "khối nghỉ hè".
Hình ảnh bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ken đặc người trong chiều 6/6 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo anh Văn Trọng (chủ nhân đoạn clip), lượng khách tăng đột biến do trùng cuối tuần, nắng nóng và thời điểm học sinh bắt đầu nghỉ hè
Đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh niên hối hả cào lúa giúp một cụ bà trước cơn mưa bất chợt đang nhận được nhiều lời khen. Anh Quân Nguyễn, chủ nhân video, cho biết mọi việc diễn ra hoàn toàn tình cờ khi anh em vừa ghé nhà chơi vào chiều 4/6.
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Nhận được sự ủng hộ từ các con riêng của chồng, người mẹ mới cảm thấy rất xúc động.
Nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ điều hòa trong phòng ngủ, một hộ dân ở Quảng Ngãi gọi thợ đến kiểm tra. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ khi bên trong dàn lạnh có tới 4 con rắn đang ẩn náu.