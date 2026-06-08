Cảnh kinh hoàng khi động đất làm rung chuyển trường học ở Philippines

Trong clip lan truyền, hàng trăm học sinh hoảng loạn ngồi co cụm khi động đất kinh hoàng làm rung chuyển khu vực Mindanao (Philippines) vào đúng buổi sáng ngày khai giảng.

Học sinh hoảng loạn giữa động đất ở Philippines Trận động đất 7,8 độ richter vào sáng 8/6 làm rung chuyển một vùng ở Philippines, gây nên cảnh hỗn loạn.

Ngày 8/6, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết trận động đất mạnh 8,1 độ được ghi nhận ở ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines.

Trận động đất làm rung chuyển Sarangani và các tỉnh lân cận xảy ra đúng vào thời điểm các trường công lập chính thức khai giảng năm học 2026-2027, Philippine News Agency đưa tin.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, hàng trăm học sinh tại trường tiểu học Mahayhay ở Davao Occidental (phía nam đất nước) ngồi co cụm với nhau ở khoảng đất trống khi trận động đất kinh hoàng khiến các tòa nhà xung quanh đổ sập.

Trong clip, có thể thấy những em nhỏ bị rung chuyển theo nhịp của rung chấn dữ dội. Giáo viên ôm ghì lấy những học sinh đang hoảng loạn.

Vài phút sau, một mái che bằng gỗ đổ sập xuống khiến đám trẻ hoảng sợ bỏ chạy trong tiếng la hét. Một giáo viên lên tiếng trấn an, yêu cầu các em giữ bình tĩnh và tiếp tục ngồi xuống để tránh nguy hiểm.

Khung cảnh kinh hoàng tại trường tiểu học Mahayhay giữa động đất.

Trong một tuyên bố sau đó, nhà trường cho biết không có trường hợp nào bị thương.

"Ngay khi phát hiện rung chấn, giáo viên và học sinh đã lập tức tuân theo các quy trình an toàn và ứng phó thảm họa của trường để đảm bảo an toàn cho mọi người. Chúng tôi rất biết ơn vì tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên đã giữ bình tĩnh và trật tự trong suốt sự việc. Không có thương tích nào được báo cáo, và các lớp học đã được tạm dừng sau khi đánh giá an toàn cần thiết", thông báo của trường cho biết.

Bộ Giáo dục Philippines cho biết các lớp học ở tất cả các cấp đều bị tạm ngừng tại các trường học bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển một số khu vực ở Mindanao.

Trong một tin nhắn Viber, Bộ trưởng Giáo dục Sonny Angara cho biết việc tạm ngừng học được thực hiện để đảm bảo an toàn cho học sinh theo lệnh của Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. Ông Angara khẳng định Bộ Giáo dục sẽ ưu tiên sự an toàn và sức khỏe của học sinh, giáo viên và các nhân viên giáo dục khác trước khi bắt đầu lại các lớp học.

Các cửa hàng đổ sập, tòa nhà rung chuyển vì động đất sáng 8/6 tại Philippines. Ảnh: X.

Trên mạng xã hội Philippines cũng đang chia sẻ nhiều video ghi lại cảnh các tòa nhà đổ sập trong trận động đất.

Trong đó có khoảnh khắc nhà hàng thức ăn nhanh Jollibee đổ sập xuống đất, bụi bao trùm những người chứng kiến ​​kinh hoàng đang bỏ chạy tán loạn.

Những bức ảnh do văn phòng thông tin địa phương tại thành phố General Santos đăng tải cho thấy một cửa hàng tiện lợi bị tàn phá hoàn toàn sau vụ việc.

Benjie Ancheta, Trưởng Công an thị trấn Alabel thuộc tỉnh Sarangani, cho biết trụ sở công an đã xuất hiện một số vết nứt ngay sau trận động đất xảy ra trong lúc lễ thượng cờ đang diễn ra.

Chính quyền Philippines cũng ra lệnh sơ tán các khu vực ven biển. Theo chính quyền địa phương, điện và thông tin liên lạc đã bị gián đoạn tại tỉnh ven biển Sarangani, gần tâm chấn của trận động đất.

Tổng thống Marcos đã kêu gọi người dân "di chuyển đến vùng đất cao hơn" khi cảnh báo sóng thần có hiệu lực trên khắp các tỉnh ven biển ở Mindanao.

"Gửi tới những người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng, hãy chú ý đến cảnh báo sóng thần. Hãy di chuyển đến nơi cao hơn ngay bây giờ. Đừng chờ đợi. Mạng sống của bạn quan trọng hơn bất cứ thứ gì bạn để lại phía sau", ông nói.

Theo cảnh sát, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau trận động đất.

Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần cho nhiều khu vực dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, từ quần đảo Okinawa phía nam đến tỉnh Ibaraki ở phía đông bắc Tokyo.

Giới chức Mỹ cũng cảnh báo rằng "sóng thần nguy hiểm trên diện rộng có thể xảy ra trong vòng ba giờ tới" dọc theo bờ biển Indonesia, Philippines, Palau, Đài Loan và Papua New Guinea.