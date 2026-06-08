Aeon Mall Long Biên hứng bão 1 sao sau vụ khách tố bị vu khống trộm đồ

Khi vụ việc người phụ nữ tố bị vu khống "ăn cắp đồ" tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) lan truyền, siêu thị này lập tức nhận "bão" đánh giá 1 sao từ dân mạng.

Người phụ nữ tố bị quy chụp 'ăn cắp đồ' ở Aeon Mall Long Biên Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip tố cáo từ một nữ khách hàng, phản ánh bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội).

Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền bài tố cáo từ một nữ khách hàng, phản ánh bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội). Vụ việc nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận bức xúc từ dân mạng, kêu gọi đại diện trung tâm thương mại lên tiếng và cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ.



Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 8/6, đại diện Aeon Mall cho biết đã nắm được thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Đơn vị đang nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Trên fanpage Aeonmall Long Biên có 721.000 người theo dõi, dân mạng nhanh chóng tràn vào "thả" phẫn nộ.

"Đề nghị Aeon làm rõ sự việc, xin lỗi khách hàng công khai", "Đề nghị siêu thị làm rõ vụ nhân viên vu khống khách ăn trộm", "Không ngờ một siêu thị nổi tiếng văn minh lại để xảy ra cảnh nhân viên hành xử thiếu văn hóa với khách như vậy", "Nếu Aeon không xử lý rõ ràng, từ nay xin đổi nơi mua sắm", nhiều dân mạng để lại bình luận.

Aeon Mall Long Biên hứng bão phẫn nộ trên fanpage và đánh giá 1 sao trên Google.

Trên Google, nhiều người dùng cũng đồng loạt để lại đánh giá 1 sao kèm yêu cầu Aeon phải xác minh rõ vụ việc: "Làm việc không quy trình, xem danh dự nhân phẩm của khách hàng không ra gì. Thất vọng quá Aeon mall Long Biên", "Nhân viên an ninh quá kém, cần xem lại".

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, tối 7/6, nữ khách hàng đang cùng hai con nhỏ đi ra khu vực cổng 8 của Aeon Mall Long Biên thì bị hai thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do “ăn cắp đồ”.

Theo lời của người tố, thời điểm tiếp cận, hai thanh niên này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện. Dù chị khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một người vẫn yêu cầu gọi ôtô để đưa 3 mẹ con về công an phường, khiến hai cháu nhỏ hoảng sợ.

Chỉ khi nữ khách hàng hô hoán và nhiều người xung quanh chú ý, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Lúc này, chị mới bắt đầu lấy điện thoại ra để ghi lại bằng chứng.

Trong video, hai nhân viên bảo vệ kiểm tra đồ và đối chiếu với hóa đơn, kết luận không có món nào là đồ ăn cắp. Tuy nhiên, chỉ có một người xin lỗi. Nữ khách hàng bức xúc cho rằng hành vi chặn đường, vu tội ăn cắp của bảo vệ đã ảnh hưởng đến tâm lý các con nhỏ, cũng như xúc phạm danh dự của chị.