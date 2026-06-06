'Nuôi Em' bất ngờ xin lỗi

Ngoài thông báo về kết quả điều tra của cơ quan chức năng, đội ngũ "Nuôi Em" cũng nhận lỗi về các thiếu sót thời gian qua đồng thời cho biết sẽ thực hiện tái cấu trúc.

Đội ngũ "Nuôi Em" có thông báo sau thời gian dài vướng ồn ào.

Tối 6/6, fanpage Facebook của dự án "Nuôi Em" đưa ra thông báo dài liên quan đến những ồn ào thời gian qua, cũng là động thái mới nhất kể từ bài đăng vào tháng 12/2025.

Theo đó, đội ngũ dự án cho biết vào ngày 24/4 vừa qua, "Nuôi Em" nhận được thông báo kết quả kiểm tra từ cơ quan chức năng, kết luận dự án không có dấu hiệu vi phạm hình sự, không có dấu hiệu cá nhân nào sử dụng tiền của dự án để tư lợi riêng.

"Dù kết luận pháp lý khẳng định không có hành vi tham ô, tư lợi, cá nhân tôi - Hoàng Hoa Trung (người điều hành dự án) - cùng ban điều hành hiểu sâu sắc rằng: không vi phạm pháp luật không có nghĩa là 'Nuôi Em' đã làm tốt. Sự thiếu sót trong quản trị và vận hành của 'Nuôi Em' thời gian qua đã làm tổn thương, thất vọng và gây khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng trong cộng đồng", ông Trung ghi trong bài đăng, đồng thời gửi lời xin lỗi tới mạnh thường quân, đối tác, thầy cô giáo và ban ngành địa phương.

Thông báo cũng liệt kê các thiếu sót của đội ngũ trong thời gian vướng ồn ào như chưa giải thích rõ cơ chế hoạt động, thái độ giao tiếp chưa chuẩn mực với mạnh thường quân và giữ im lặng trong khủng hoảng.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhận lỗi trong cách thức quản trị thông tin và minh bạch tài chính (vận hành bằng tài khoản cá nhân, chưa áp dụng tiêu chuẩn quản trị tài chính chuyên nghiệp...); đồng thời sử dụng phần mềm thủ công gây lỗi quy trình cấp mã.

"Nuôi Em" thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi trong cách vận hành.

Đáng chú ý, ban điều hành cho biết sẽ thực hiện một loạt hành động tái cấu trúc từ tháng 6/2026 để "sửa đổi tận gốc những thiếu sót và bảo vệ cơ hội đến trường của các em nhỏ vùng cao".

Cụ thể, "Nuôi Em" sẽ thay đổi toàn diện mô hình pháp lý và tiêu chuẩn tài chính; số hóa hệ thống quản trị vận hành thông tin; chuẩn hóa năng lực nhân sự, kênh kết nối, mở rộng các chuyên gia, mạng lưới chuyên môn.

Cuối thông báo, dự án còn công khai số liệu tổng kết tình hình nhận nuôi năm học 2025-2026 và báo cáo thu chi tài chính (giai đoạn từ 1/6/2025 đến 31/0/2026).

"Ban điều hành dự án xin được nghiêm túc tiếp thu mọi ý kiến đóng góp, phản biện và sự giám sát từ cộng đồng để từng bước hoàn thiện 'Nuôi Em' theo hướng minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và bền vững hơn. 'Nuôi Em' cam kết đặt lợi ích của các em nhỏ và trách nhiệm đối với cộng đồng lên trên những góc nhìn hay cảm xúc cá nhân, đồng thời nỗ lực thay đổi bằng những hành động cụ thể trong thời gian tới", bài đăng ghi.

Trước đó vào cuối tháng 4, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến dự án "Nuôi Em", ông Hoàng Hoa Trung cũng cho Tri Thức - Znews biết thời gian qua, ông và cộng sự không lên tiếng dù có nhiều thông tin hỗn loạn lan truyền để tập trung cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Các hoạt động của "Nuôi Em" từ đầu năm 2026 vẫn được triển khai như bình thường nhằm đảm bảo các bữa ăn cho trẻ em vùng cao. Số lượng trẻ được hỗ trợ có lúc lên tới hơn 84.000 em.

"Thời gian qua, các em được ăn bình thường. Đến tuần trước, chúng tôi cũng vẫn gửi tiền theo lịch trình", ông Trung nói hồi cuối tháng 4.