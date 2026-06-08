'Kiếp nạn' của tuyển Nhật Bản tại World Cup 2026

Chưa bước vào World Cup 2026, tuyển Nhật Bản đã gặp sự cố hy hữu khi liên tiếp phải chuyển sân tập tại Mexico do điều kiện mặt cỏ không đạt chuẩn.

Nhật Bản phải liên tục đổi sân tập trong những ngày đầu đến World Cup. Ảnh: Asahi.

Đội tuyển Nhật Bản đang trải qua giai đoạn chuẩn bị không mấy suôn sẻ cho World Cup 2026 khi liên tiếp phải thay đổi địa điểm tập luyện tại Monterrey (Mexico) do chất lượng mặt sân không đảm bảo.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn đầu tiên bằng trận giao hữu với Iceland tại Tokyo hôm 31/5, thầy trò HLV Hajime Moriyasu di chuyển tới Monterrey để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước ngày khai mạc giải đấu.

Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên tập luyện (3/6), đội tuyển Nhật Bản đã gặp sự cố ngoài dự kiến. Sân tập ban đầu được ban tổ chức bố trí không thể sử dụng do ảnh hưởng của thời tiết xấu kéo dài, khiến mặt sân bị hư hỏng nghiêm trọng.

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản buộc phải chuyển đội sang một cơ sở của trường đại học địa phương, vốn được chuẩn bị cho đội U19 Nhật Bản. Tuy nhiên, sân này cũng không đạt yêu cầu khi mặt cỏ xuất hiện nhiều mảng trơ đất và gồ ghề, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cho cầu thủ.

Đến ngày tập luyện thứ hai, đội tiếp tục phải di chuyển đến trung tâm huấn luyện của CLB Monterrey, một trong những đội bóng hàng đầu Mexico.

Hình ảnh tại buổi tập của tuyển Nhật Bản gây chú ý vì mặt sân lởm chởm. Ảnh: Etsuko Motokawa/Foot_ch

Theo truyền thông Mexico, nguyên nhân sâu xa của sự cố xuất phát từ kế hoạch cải tạo mặt sân trước thời điểm World Cup diễn ra. Đơn vị quản lý sân đã tiến hành thay thế một phần thảm cỏ bằng giống cỏ mới với kỳ vọng nâng cao chất lượng mặt sân. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi cùng thời gian sinh trưởng không đủ khiến lớp cỏ mới không đạt được độ dày và độ ổn định cần thiết trước khi đội tuyển Nhật Bản đến tập luyện.

Kênh truyền hình Tele Diario cho biết loại cỏ được sử dụng thuộc nhóm vật liệu chất lượng cao, song quá trình phát triển không diễn ra như dự kiến. Điều này khiến mặt sân không đáp ứng được các tiêu chuẩn dành cho một giải đấu tầm cỡ World Cup.

Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài được truyền thông địa phương quan tâm. Chủ tịch Ban tổ chức World Cup tại Monterrey, ông Pedro Esquivel, thừa nhận đây là tình huống "không hề đơn giản" và cho biết các bên đang làm việc với đại diện đội tuyển Nhật Bản để tìm giải pháp hỗ trợ tốt nhất.

Không chỉ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc gia, câu chuyện về sân tập của Nhật Bản còn trở thành chủ đề nóng tại Monterrey do liên quan đến hai CLB kình địch địa phương là Tigres và Monterrey.

Ban đầu, Nhật Bản được bố trí sử dụng cơ sở của Tigres. Sau khi sân này không đáp ứng yêu cầu, đội tuyển được chuyển sang sân tập của Monterrey. Điều đáng chú ý là cơ sở này vốn được dành cho đội tuyển Tunisia trong thời gian diễn ra World Cup, nhưng phía Monterrey đã đồng ý hỗ trợ Nhật Bản trong tình huống khẩn cấp.

Tiền vệ Takefusa Kubo là người trực tiếp lên tiếng về sự cố. Trả lời báo chí bằng tiếng Tây Ban Nha, ngôi sao của Real Sociedad cho biết việc liên tục thay đổi sân tập gây ra một số bất tiện.

"Tôi không cho rằng đó là điều quá phiền phức, nhưng rõ ràng có phần gây căng thẳng. Khi World Cup đã cận kề, mặt sân đầu tiên thực sự chưa đạt tiêu chuẩn của một giải đấu đẳng cấp thế giới. Chúng tôi cũng phải điều chỉnh một số nội dung tập luyện vì điều đó", Kubo nói.

Tuyển Nhật Bản đóng quân ở Monterrey (Mexico) chuẩn bị cho World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, tiền vệ 25 tuổi không chỉ trích nước chủ nhà mà bày tỏ sự thông cảm với những khó khăn trong công tác tổ chức. Anh đánh giá cao cơ sở vật chất của CLB Monterrey và cảm ơn đội bóng cùng đội tuyển Tunisia đã tạo điều kiện để Nhật Bản sử dụng sân tập.

"Khu tập luyện hiện tại đạt đẳng cấp thế giới. Chúng tôi đã có một buổi tập rất tốt. Nhiều đội tuyển cùng tập trung tại đây nên không thể có đủ sân cho tất cả. Vì vậy, tôi thực sự biết ơn Monterrey và Tunisia đã hỗ trợ chúng tôi", Kubo chia sẻ.

Ngôi sao của Nhật Bản cũng dành nhiều lời khen cho người dân Mexico, cho biết đội tuyển nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ khi đặt chân đến Monterrey, từ lực lượng hộ tống đến các cổ động viên địa phương.

Nhờ những phát biểu mang tính xây dựng của Kubo, bầu không khí căng thẳng xung quanh sự cố sân tập được cho là đã dần lắng xuống. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu hướng tới một kỳ World Cup thành công.