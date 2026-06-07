Ánh mắt thất thần của bà khi một mình trông 5 cháu nghỉ hè

Thời gian này, mẹ chồng chị Nguyễn Ngọc (Hà Nội) tất bật hơn khi nhận trông nom 2 con của chị và 3 con của em gái chồng suốt kỳ nghỉ hè 2 tháng.

Bà thất thần nhìn 'khối nghỉ hè' quậy tung nhà Trong 2 tháng hè, mẹ chồng chị Ngọc (Hà Nội) chăm sóc 5 đứa cháu. Nhiều lần, bà tỏ rõ sự bất lực vì độ nghịch ngợm của "khối nghỉ hè".

Những ngày hè, căn nhà của chị Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, sống tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi 5 đứa trẻ cùng nghỉ học ở nhà. Hai con của chị và 3 con của em gái chồng đều được bà chăm sóc trong suốt kỳ nghỉ hè 2 tháng.

Mẹ chồng chị Ngọc 51 tuổi, là người trực tiếp trông các cháu từ khi mới chào đời. Vừa chăm 2 cháu nội của con trai, bà vừa dành sự quan tâm tương tự cho 3 cháu của con gái. Theo chị Ngọc, bà luôn yêu thương, chăm bẵm các cháu như nhau, không hề có sự phân biệt nội - ngoại.

"Việc trông cùng lúc 5 đứa trẻ ở nhiều độ tuổi không dễ dàng. Ông vẫn đi làm, một mình bà đảm nhận việc chăm sóc các cháu mỗi ngày. Trẻ con đông nên càng dễ xảy ra những chuyện giận dỗi, tranh cãi. Có những ngày, bà phải nhiều lần đứng ra phân giải, làm hòa cho các cháu sau những mâu thuẫn rất nhỏ", chị Ngọc kể với Tri Thức - Znews.

Mỗi dịp học sinh nghỉ hè, khi phụ huynh vẫn phải đi làm như thường lệ, nhiều ông bà trở thành "bảo mẫu bất đắc dĩ" của các cháu. Từ việc lo bữa ăn, giấc ngủ đến trông nom, ông bà nhiều khi còn phải giải quyết những trò nghịch ngợm của con trẻ hiếu động suốt cả ngày.

Một bà trông 5 cháu

Ngoài việc chăm cháu, mẹ chồng chị Ngọc cũng "cân" hết việc nhà. Để các cháu biết chia sẻ công việc, bà phân công phù hợp với từng độ tuổi.

Những cháu nhỏ phụ trách trải chiếu trước bữa ăn, còn các cháu lớn hơn giúp dọn cơm hoặc quét nhà. Cháu gái lớn nhất 9 tuổi còn được bà giao vai trò "cô giáo" - hướng dẫn và nhắc nhở các em trong sinh hoạt hàng ngày.

"Biết bà lớn tuổi mà phải trông nhiều cháu rất vất vả, nhưng các con đều đi làm, không thể nghỉ ở nhà chăm con. Năm nào bà cũng động viên: 'Cứ đi làm đi để mẹ chăm con cho yên tâm'", chị Ngọc chia sẻ.

Mẹ chồng chị Ngọc hết lòng chăm cháu.

Mới đầu hè, căn hộ chung cư của chị Thảo Ly (33 tuổi, Hà Nội) rộn ràng tiếng cười nói của trẻ nhỏ. Ngoài 2 con của chị, 3 người cháu là con của em gái cũng được gửi sang ở cùng vì bố mẹ bận đi làm.

Không yên tâm để các cháu tự ở nhà, chị Ly đón mẹ từ quê lên Hà Nội hỗ trợ trông trẻ. Ở tuổi 60, bà ngoại trở thành "quản lý toàn thời gian" của 5 đứa trẻ từ 4 đến 11 tuổi.

"Từ sáng đến tối bà gần như không có lúc nào ngơi tay. Đứa muốn ăn, đứa đòi chơi, đứa khóc vì bị anh chị trêu. Có hôm vừa dọn xong phòng khách quay ra đã thấy đồ chơi bày kín nhà", chị Ly kể.

Khó khăn nhất với bà không phải chuyện nấu ăn hay đưa đón mà là giải quyết những cuộc cãi vã liên tục giữa lũ trẻ. Chỉ cần tranh nhau chiếc điều khiển tivi hay một món đồ chơi, cả nhóm có thể giận dỗi, khóc lóc rồi mách người lớn.

Để giảm bớt áp lực cho bà, chị Ly và em gái thống nhất phân công các cháu lớn phụ giúp việc nhà như gấp quần áo, dọn đồ chơi, trông em nhỏ. Tuy vậy, phần lớn thời gian trong ngày, bà vẫn phải theo sát từng đứa. Các bé có thể tự chơi với nhau, thỉnh thoảng bà đứng ra phân xử.

Mẹ chồng chị Ly tất bật hơn khi 5 đứa cháu nghỉ hè.

Trước khi đi làm mỗi sáng, chị Ly đều chuẩn bị sẵn bữa trưa, đồ ăn vặt và nước uống cho cả nhà. Bà ngoại chủ yếu tập trung chăm sóc, trông nom các cháu, trong khi các công việc nội trợ như nấu nướng, dọn dẹp hay mua sắm đều do chị Ly đảm nhận sau giờ làm.

"Biết mẹ vất vả khi phải quán xuyến cùng lúc 5 đứa trẻ, nhưng bà chưa bao giờ than phiền. Mỗi dịp hè, mẹ đều chủ động lên Hà Nội hỗ trợ các con để mọi người yên tâm đi làm", chị Ly nói.

Mong ngóng "khối nghỉ hè"

Cuối tháng 5, khi các cháu nghỉ hè cùng ông bà là lúc căn nhà của gia đình Ngọc Trần (24 tuổi, Quảng Trị) đông vui nhất, cũng là dịp được mong chờ nhất năm. Ngoài 4 con của anh chị và dì dượng, còn có 2 cháu từ TP.HCM và 2 cháu từ Đắk Lắk được bố mẹ gửi về chơi với họ hàng.

"Ông bà của các cháu năm nay đã 60-70 tuổi, buổi sáng buôn bán hàng ngày nên khá bận rộn. Vì vậy, các thành viên trong nhà cùng tham gia việc quản lý giờ giấc và chăm lo sinh hoạt cho các cháu. Trộm vía các cháu đều ngoan, lễ phép và có nề nếp từ nhỏ nên khá dễ chăm", Ngọc chia sẻ.

Khi "khối nghỉ hè đổ bộ", gia đình bận rộn nhưng cũng vui vẻ hơn hẳn. Dịp này, các cậu mợ, dì dượng cũng có thêm lý do để tụ tập ăn uống, chuyện trò và tổ chức các hoạt động nhiều hơn.

Dù bận rộn hơn, gia đình Ngọc Trần vui khi "khối nghỉ hè" tụ họp.

"Ban ngày, các cháu tập trung chơi ở nhà tôi. Có hôm cùng ăn trưa, khi nào gia đình tôi bận thì sẽ về nhà riêng rồi chiều sang chơi tiếp. Buổi chiều, 'binh đoàn nhí' nhảy nhót vui đùa quanh sân nhà, chơi trò dân gian với nhau", Ngọc kể, nói rằng chơi ngoài trời rất vui, các cháu không có cảnh đòi nghịch điện thoại hay xem tivi quá lâu.

Các cháu ở thành phố lâu ngày nên khi về quê thấy rất vui khi tận hưởng không khí yên bình.

Ngọc thừa nhận khi các cháu về đông, việc lo ăn uống và chăm sóc sinh hoạt cũng khá vất vả. "Các cháu trong khoảng 4 tháng đến 12 tuổi. Mỗi cháu một độ tuổi nên khẩu vị và nhu cầu cũng khác nhau. Đến bữa, người lớn phải chuẩn bị nhiều món hơn bình thường để các cháu ăn ngon miệng và đủ dinh dưỡng".

Để đảm bảo an toàn, người nhà cũng cẩn thận dặn dò các bé không được đi xa, nhất là tránh khu vực sông nước. Có khi các cháu chơi quá vui nên quên cả giờ ăn, giờ ngủ, người lớn phải nhắc nhở liên tục.

"Dù có hơi cực hơn ngày thường nhưng nhìn thấy con cháu quây quần đông đủ, vui vẻ bên nhau thì ông bà và cả gia đình đều thấy rất đáng quý và hạnh phúc", Ngọc nói.

Bé Bí háo hức khi được về quê nghỉ hè cùng ông bà.

Con gái học lớp 2 vừa nghỉ hè nhưng bố mẹ bận đi làm, vợ chồng chị Bùi Thanh Hoa gọi điện nhờ bố chồng lên trông giúp ít ngày rồi cuối tuần đưa cháu về quê chơi. Ngay ngày hôm sau, ông đã có mặt ở Hà Nội.

"Hai ông cháu chơi rất vui. Ông còn trêu lên đây không biết ông trông cháu hay cháu trông ông nữa. Một ngày 2-3 bữa cháu rủ ông đi siêu thị ngắm đồ, xách về là các loại đồ chơi, kẹo cháu chọn. Trưa ông nấu cơm, ăn xong hai ông cháu ngủ, rồi cho cháu học bài, chơi cùng cháu", chị Hoa kể.

Mẹ một con nói rằng dịp hè, ông bà ở quê rất mong ngóng cháu về chơi. Bé Bí, con gái chị Hoa, cũng rất háo hức khi sắp có một tháng về quê với ông bà, được đi bắt ốc, đạp xe, nướng bếp rơm, chơi với cua…

Năm ngoái, bé Bí cũng đã nghỉ hè ở nhà ông bà nội, nhưng khi đó có mẹ về cùng. Năm nay, ông bà sẽ trông Bí và một bé nhà anh trai về chơi. Trước khi con cùng ông về quê, chị Hoa thủ thỉ dặn dò con về lưu ý an toàn, không được ra gần ao, sông chơi vì rất nguy hiểm dù con biết bơi.