Mẹ vừa mở tiệm bán nửa tháng, con nghỉ hè ngày đầu đu quầy vỡ tan tành

Trong lúc chị Yến đang gọt hoa quả chuẩn bị cho ngày hôm sau bán hàng, cậu con trai 7 tuổi bất ngờ đu lên thành quầy nước, khiến cả quầy đổ sập xuống đường, vỡ tan tành.

Bé trai đu quầy nước của mẹ khiến cả quầy đổ sập trong tích tắc Camera ghi lại khoảnh khắc cậu bé 7 tuổi vô tình làm đổ quầy nước mới mở được nửa tháng của mẹ. May mắn, không có ai bị thương sau sự cố.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc cậu bé làm đổ quầy bán nước của mẹ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong lúc người mẹ đang chuẩn bị hoa quả phía trong nhà, cậu bé bất ngờ bám vào thành quầy rồi đu người lên. Chỉ vài giây sau, toàn bộ quầy nước mất thăng bằng, đổ sập ra đường khiến những người xung quanh một phen thót tim.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Thị Yến (Phú Thọ), chủ cửa hàng cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/5.

Theo chị Yến, quầy nước mới được mở từ ngày 14/5, hoạt động được khoảng nửa tháng thì xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

"Tôi bán hàng từ 9h sáng. Đến khoảng 18h, tôi đang ngồi phía trong gọt hoa quả để chuẩn bị cho ngày hôm sau bán thì thấy con trai đu lên quầy, chưa kịp ngăn lại, cả quầy đã đổ xuống đường", chị kể.

Vụ việc khiến phần kính của quầy bị vỡ, nhiều loại hoa quả bên trong bị hỏng. Chị Yến cho biết phần kính che đồ ăn phía ngoài bị vỡ nhưng hiện đã được sửa lại.

"Lúc đó vừa có một cô đi qua thì quầy đổ. May là không va vào người đi đường", chị nói.

Tiệm trà của chị Yến mới mở bán được khoảng nửa tháng.

Theo chị Yến, cậu con trai năm nay 7 tuổi và vừa bước vào kỳ nghỉ hè. Sau khi gây ra sự cố, cậu bé bị mẹ mắng vài câu nên sợ hãi chạy sang nhà hàng xóm. Hôm xảy ra sự việc chị Yến dọn dẹp tới khuya, khoảng 12h đêm về nhà thì con đã ngủ rồi.

Sáng hôm sau, người mẹ gọi con dậy và cho xem lại đoạn clip ghi hình toàn bộ sự việc.

"Tôi phân tích cho con hiểu đây là hành động nguy hiểm. Cháu cũng hứa sẽ không tái phạm nữa. Từ hôm đó đến giờ con không dám lại gần quầy nước", chị Yến kể.

Theo lời người mẹ, bé trai cho biết lúc đó chỉ nghĩ quầy rất chắc chắn nên đu vào, không ngờ lại dễ đổ như vậy. Sau sự cố, gia đình đã gia cố lại quầy hàng để đảm bảo an toàn hơn trong quá trình kinh doanh.

"Tôi coi như của đi thay người. Quan trọng nhất là không ai bị thương sau vụ việc", chị nói.