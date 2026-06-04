Vừa về thăm cụ 5 phút, 'khối nghỉ hè' đã nhảy nhót sập cả giường

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, nhiều ông bà đã bước vào mùa chăm cháu. Cuộc gặp gỡ giữa "khối nghỉ hè" và "khối nghỉ hưu" tạo nên những tình huống hài hước.

Chiếc giường bị "khối nghỉ hè" phá sập trong sự ngỡ ngàng của cả nhà chị Huyền, đặc biệt là cụ.

10h sáng, chị Trần Thanh Huyền (Hà Nội) đưa 4 nhóc tì về thăm cụ ngoại 90 tuổi nhân dịp các cháu được nghỉ hè.

Thế nhưng, vừa bước vào nhà cụ đúng 5 phút, màn nhảy múa ăn mừng của "biệt đội nhí" khiến chiếc giường lâu đời phát ra tiếng "rắc" rồi sập ngay sau đó.

"Sau khi xác nhận các cháu an toàn, cụ lại hì hụi ngồi lắp lại. 10h cháu lên chơi mà đến 11h cụ đã hỏi bao giờ các cháu về rồi", chị Huyền hài hước chia sẻ.

Khi chị Huyền ngỏ ý tuần sau lại cho các cháu lên thăm, cụ ngoại lập tức xua tay: "Thôi!". Để chuộc lỗi với cụ, chị Huyền đặt ngay một chiếc giường mới. Dưới phần bình luận, hàng loạt chủ cửa hàng đồ nội thất đã nhanh chóng vào "báo giá", có người còn hiến kế đổi sang giường inox may ra mới chống lại được "khối nghỉ hè".

Không kém phần rôm rả, mẹ chồng chị Nguyễn Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) cũng vừa có ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè đầy náo nhiệt khi một mình phải xoay xở với 5 đứa cháu (2 con chị Ngọc và 3 con của em gái).

Mẹ chồng chị Ngọc bất lực ngồi nhìn các cháu "náo loạn" căn nhà.

Căn phòng của mẹ chồng chị Ngọc bỗng biến thành sân chơi thu nhỏ với đủ các "bộ môn" từ nhào lộn trên giường, ném gối cho đến hò hét, đuổi bắt. Những đứa trẻ hoàn toàn phấn khích khi được về chơi với bà trong mùa hè này.

"Ngày đầu nghỉ hè mà các con đã hoạt động hết công suất. Bà chỉ bế em nhỏ thôi cũng đủ mệt, trong khi các anh chị lớn thì như những cỗ máy không biết tắt nguồn", chị Ngọc chia sẻ.

Vì nghịch ngợm quá đà, cứ vài tiếng lại có thành viên phải nhận phạt đứng úp mặt vào tường. Bà cũng sắm sẵn một chiếc que tre để răn đe là chính chứ chưa bao giờ đánh cháu. Đáng sợ nhất là thử thách "trốn tìm" giữa trưa nắng, hễ bà không để ý là các cháu lại lẻn ra sân chơi, khiến bà phải lạch cạch đi gọi về vì sợ các cháu ốm.

Cảnh bà ngoại cầm roi trông các cháu ngủ khiến nhiều người bật cười.

Trong khi đó, không khí nghỉ hè tại gia đình chị Anh Thơ (Nghệ An) cũng "nóng" hơn bao giờ hết.

Giữa trưa, bà ngoại tay cầm "roi quyền lực", ngồi nghiêm nghị trên ghế để canh giấc ngủ cho 5 đứa cháu. Thế nhưng, "kỷ luật thép" có vẻ thất bại toàn tập khi cả 5 gương mặt trẻ thơ vẫn đang cười khoái chí, mắt thao láo và quyết tâm chơi xuyên trưa chứ không chịu nhắm mắt.

"Bà trông nghiêm vậy thôi chứ yêu cháu lắm. Đây mới là 5 đứa thôi, dưới TP.HCM đang sót 3 đứa nữa chưa về. Nghĩ đến cảnh đủ bộ 8 đứa chắc bà cho giải tán 'khối nghỉ hè' luôn quá", chị Thơ hài hước nói.