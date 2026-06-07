Gia thế gây bất ngờ của người đẹp Nghệ An cưới Xuân Mạnh

Dung Trần - vợ cầu thủ Phạm Xuân Mạnh - khiến dân mạng trầm trồ khi hé lộ về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình cô.

Vợ chồng Xuân Mạnh kết hôn 5 năm và có 2 con chung.

Trên kênh TikTok mới đây, Dung Trần đăng tải video chia sẻ về gia đình mình. “Bố mẹ kinh doanh. Anh trai công an. Chị dâu địa chính. Em gái công an. Em rể công an. Chồng cầu thủ...”, cô viết kèm hình ảnh của người thân.

Bài đăng của người đẹp Nghệ An nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem. Ở phần bình luận, một số dân mạng bày tỏ sự trầm trồ trước gia thế của cô, vốn ít khi được nhắc tới.

Dung Trần (sinh năm 1997, Nghệ An) từng tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Vinh. Cô hiện kinh doanh quán cà phê kết hợp hoa tươi được hai vợ chồng mở từ cuối năm ngoái. Bên cạnh đó, nàng WAG dành thời gian chăm sóc các con, ủng hộ chồng theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Dung Trần quen cầu thủ cùng quê Phạm Xuân Mạnh (sinh năm 1996) từ năm 2019. Khi đó, nam hậu vệ vẫn đang trên hành trình tìm chỗ đứng sau thành công ở giải U23 châu Á 2018.

Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi kết hôn vào tháng 1/2021. Tổ ấm của họ lần lượt đón một bé gái và một bé trai. Hai vợ chồng vừa kỷ niệm 5 năm kết hôn vào đầu năm nay.

Xuân Mạnh và Dung Trần hiện sinh sống cùng các con ở căn nhà riêng 3 tầng tại một khu đô thị sang trọng ở TP Vinh cũ. Cả hai cũng sở hữu xe hơi tiền tỷ. Nguồn thu nhập của họ một phần đến từ việc kinh doanh quán cà phê và sân pickleball. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xuân Mạnh và bà xã Dung Trần có cuộc sống viên mãn, được nhiều người ngưỡng mộ.