Màn so tài đẩy gậy giữa một du khách nước ngoài và cô gái người Thái tại phố đi bộ Mộc Châu đang gây chú ý trên mạng xã hội. Dù có lợi thế lớn về thể hình, vị khách vẫn tỏ ra khá vất vả khi phải duy trì tư thế ngồi xổm và đối đầu với đối thủ nhỏ con nhưng giàu kinh nghiệm trong môn thể thao dân gian này.